Selic continua em 2%?; Rede D’Or estreia na B3 e tudo para ler hoje

Avaliada em R$ 115 bi, Rede D’Or estreia como 10ª maior empresa da B3

Companhia fundada por Jorge Moll Filho chega valendo mais que o dobro das demais do setor na bolsa, Hapvida e Notre Dame Intermédica

Copom anuncia juro e mercado espera por sinais sobre a taxa em 2021

Investidores e analistas aguardam por novidades sobre o forward guidance, a sinalização dos juros para os próximos meses; decisão sai às 18h30

IGP-M desacelera alta a 1,28% na 1ª prévia de dezembro, diz FGV

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis

No radar: Selic, Rede D’Or estreia, estímulo e o que mais move o mercado

Casa Branca reassume negociações com democratas e coloca na mesa proposta ainda maior do que a que vinha sendo discutida

Brasil pede US$10 bi por ano de países ricos para antecipar meta ambiental

Ricardo Salles não disse em quanto tempo o prazo para a emissão zero de gases do efeito estufa poderia ser antecipado, em caso de compensação

Notre Dame Intermédica compra hospital em BH por R$ 240 milhões

O valor será pago à vista, descontado o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências

Amazon lança novo programa de logística para reduzir tempo de frete

O programa de fulfillment é voltado para pequenas empresas do estado de São Paulo que vendem através da Amazon

Otimismo para 2021, mas ‘consenso é perigoso’, diz Calabresi, da Garde

Em evento anual da gestora, especialistas veem ano de retomada após a crise, mas alertam que situação de amplo otimismo remete ao início de 2020

Fim da hegemonia? GM tem liderança ameaçada pela primeira vez em 5 anos

Desde 2016, a montadora americana nunca esteve tão perto de perder a dianteira do mercado

Câmbio e juros podem se recuperar em 2021, diz Evandro Mota, da JGP

Cenário externo oferece oportunidade para mudança, mas país terá que manter o teto de gastos e realizar reformas, afirma gestor

Nova startup de ex-sócios da Grow recebe aporte de US$ 2,2 milhões

A startup Dolado, criada em julho de 2020, acaba de receber um aporte liderado pelo fundo americano Valor Capital Group para investir na sua expansão

Política e mundo

Congresso debate plano de vacinação, testes vencidos e ajuda a empresários

Na super quarta-feira, parlamentarem da Câmara e do Senado cobram das autoridades de saúde respostas sobre a pandemia de covid-19

Macron deve chancelar projeto contra “extremismo islâmico” nesta quarta

A ideia é fortalecer a integração da comunidade islâmica no país. Escolas poderão impedir famílias de muçulmanos a ensinar seus filhos em casa

Preços ao produtor na China caem com menos força em novembro

O índice de preços ao produtor caiu 1,5% em novembro na comparação com o ano anterior

Nesta quarta-feira (9), ocorre a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que vai definir o futuro da taxa básica de juros no Brasil, a Selic, atualmente em 2%.

Já os norte-americanos divulgam as ofertas de emprego e a atualização dos estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

“A coisa mais difícil é a decisão de agir, o resto é apenas tenacidade” – Amelia Earhart.

