O que é a estratégia de um fundo de investimento?

Os fundos de investimento são geridos por um gestor profissional, que faz as escolhas de ativos que vão compor o patrimônio e toma as decisões sobre os momentos mais adequados para comprar e vender. A estratégia adotada pelo gestor é tomada equilibrando a relação entre rentabilidade e risco.

Cada gestor de fundo toma suas decisões dentro de estratégias alinhadas à categoria em que está classificada. As diretrizes dessa estratégia devem obrigatoriamente constar do regulamento do fundo, para que os cotistas e os eventuais interessados saibam como o fundo atua.

Quer aplicar em fundos de investimentos? Aprenda do zero e comece agora

Isso significa que um fundo de renda fixa, por exemplo, que investe em títulos do Tesouro, não pode passar a comprar, por exemplo, ações ou contratos de câmbio, que são ativos típicos de fundos de ação ou multimercados.

Quais são as principais estratégias dos fundos?

Cada categoria de fundo pode seguir diversas estratégias diferentes de investimentos.

Os fundos multimercados, por exemplo, podem seguir estratégias de investimento como conhecidas como long and short, macro, livre, capital protegido ou uma estratégia de investimentos no exterior.

A estratégia long short consiste em montar posições compradas em ações (long), na expectativa de que a cotação irá subir; e posições vendidas (short), na expectativa de que as cotações irão cair. O objetivo é alcançar o lucro com as operações nas duas pontas.

Na estratégia macro, gestores se guiam por indicadores e cenários macroeconômicos domésticos ou globais para tomar as decisões de alocação de recursos entre as classes de ativos, como ações, renda fixa e contratos de juros.

Entre os fundos de ações, as principais estratégias de investimento são aquelas que selecionam ações de empresas com foco em dividendos ou small caps. Existem também as estratégias de fundos setoriais, que escolhem ativos de setores específicos, de investimento no exterior, que aplica em ativos de outros países, e os fundos livres que não possuem um compromisso de concentração de investimentos em uma estratégia específica.