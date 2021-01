Estímulo trilionário de Biden; as ações “desconhecidas” da Arbore e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (14) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: estímulo trilionário de Biden e o que mais move o mercado

Presidente eleito pode anunciar pacote de 2 trilhões de dólares ainda nesta quinta-feira; investidores se antecipam ao anúncio e bolsas sobem

BTG anuncia oferta de R$ 2 bi para reforçar negócios com investidor de varejo

Oferta ainda pode ser acrescida em 25%, o que elevaria seu valor para cerca de 2,5 bilhões de reais

O preço dos seguros dos 10 carros mais vendidos em 2020

Preço médio da proteção de sete modelos da lista caiu em relação a 2019. Renaut Kwid e Ford Ka registraram os seguros mais baratos

Delta revela impacto da segunda onda para companhias aéreas

Investidores vão ficar atentos ao impacto positivo de medidas para reduzir a queima de caixa; companhia americana deve divulgar prejuízo no quarto trimestre

As ações ‘desconhecidas’ da Arbor, melhor fundo de 2020 com alta de 120%

Gestora do Leblon tem carteira com negócios digitais e ações globais e aposta em 2021 em small cap canadense cuja ação foi multiplicada por 3 vezes em cinco meses

Preocupações com possível demissão de presidente do BB aumentam

Palácio do Planalto estaria insatisfeito com o programa de demissão voluntária do banco; André Brandão assumiu o cargo em agosto

Mercado privado prevê vacina no Brasil em março, mas só para empresas

Setor encomendou 5 milhões de doses do laboratório indiano Bharat Biotech. Vacina ainda depende de registro na Anvisa

Comprar vacina contra covid-19 para funcionários será proibido, diz governo

O governo afirmou que já tem cerca de 500 milhões de doses contratadas e que o Brasil poderá recuperar o “tempo perdido” por ter um programa de imunização já estabelecido

A ciência brasileira está na UTI – mas conseguiremos recuperá-la?

Em tempos de coronavírus, produzir uma vacina nacional pode ser uma carta na manga. Mas, para Lucile Maria Floeter-Winter, da SBPC, isso não significa que os investimentos em ciência devem aumentar

Estes dois fatores psicológicos podem reduzir a eficácia das vacinas contra covid-19

Nem tudo está perdido: cientistas também apontam formas de driblar problemas no sistema imunológico causados por doenças psicológicas

Profissionais de saúde recuperados da covid-19 estão protegidos, diz estudo preliminar

Segundo os pesquisadores, 44 indivíduos foram reinfectados pela covid-19 em um total de 6.614 pessoas; anticorpos podem durar por até cinco meses

Politica e mundo

PIB da Alemanha cai 5% em 2020, mostram dados preliminares

Os únicos pontos positivos vieram dos gastos do governo, que elevaram o consumo estatal em 3,4%, e da construção, onde o investimento subiu 1,5%

China registra primeira morte por coronavírus em oito meses

De acordo com o balanço oficial, 4.635 pessoas morreram na China de covid-19, vírus que já causou quase 2 milhões de mortes no mundo

Em Hong Kong, 11 pessoas são presas por ajudarem na fuga de ativistas

A polícia chinesa confirmou que os detidos são suspeitos de terem contribuído, em agosto passado, na tentativa de fuga de 12 ativistas pró-democracia de Hong Kong

Enquanto você desligou….

LinkedIn: veja 3 formas diferentes para melhorar seu networking na rede

Com o mundo do trabalho cada vez mais virtual, veja as dicas para manter sua rede profissional engajada pelo LinkedIn

Por que grandes empresas estão em busca de boas ideias das startups

O investimento de grandes empresas na inovação das startups, o corporate venture, triplicou desde 2014 e movimenta 57 bilhões de dólares ao ano no mundo

Revista Exame – Onde investir em 2021

Conservador, moderado ou arrojado: EXAME indica os melhores investimentos para 2021

Além de apresentar as melhores estratégias para a renda fixa e a Bolsa, mostra novas opções, a exemplo das criptomoedas, e investimentos alternativos, como obras de arte

Mercado imobiliário: saiba como aproveitar oportunidades no setor que continuará crescendo

O mercado deverá continuar em alta, com rentabilidade e liquidez maiores no segmento de residências e imóveis de apenas um ou dois dormitórios

Afinal, vale tudo pelos bitcoins?

A recente alta do bitcoin tem animado investidores a colocar parte do portfólio em moedas digitais, mas é preciso ficar confortável com a volatilidade

Renda fixa: diversificação é regra para obter retornos maiores

A rentabilidade dos ativos deve subir com a alta esperada da Selic, mas quem quiser retorno maior terá de buscar títulos de médio e longo prazo

Conheça as carteiras recomendadas segundo o perfil de investidor

Em novo ano tomado por incertezas, diversificar e assumir riscos será a ordem não só para buscar rentabilidade como para proteger o patrimônio

Confira todas as matérias da nova edição da revista aqui.

Exame Flash