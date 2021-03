Este bilionário perdeu a chance de ganhar US$ 1 bilhão com a GameStop

A febre em cima das ações da GameStop, fenômeno de explosiva valorização que atraiu os holofotes do mercado na segunda quinzena de janeiro, começa a ficar para trás e a revelar quem ganhou e quem perdeu com os papeis. E um dos casos mais inusitados envolve alguém que já era bilionário antes de tudo isso acontecer.

Quer saber quais as ações internacionais mais quentes do mercado? Leia as análises da EXAME Research

O americano Donald Foss, 76 anos, com uma fortuna estimada em 1,4 bilhão de dólares, construiu sua fortuna no segmento de empréstimo para a compra de carros. A Credit Acceptance, fundada por ele em 1972, é uma das gigantes do segmento do subprime para carros no mercado americano.

Foss possuía uma fatia de cerca de 5% das ações da GameStop, equivalente a 3,5 milhões de papeis, que havia adquirido há um ano, em fevereiro de 2020. Na ocasião, essa participação na maior rede varejista de games dos Estados Unidos era avaliada em cerca de 12,7 milhões de dólares.

O empresário decidiu vender essa participação no fim de 2020, momento em que as ações da GameStop já tinha começado a subir de forma expressiva, com uma alta de 420%: ele embolsou 66 milhões de dólares com o negócio, o que significou um ganho líquido de mais de 50 milhões de dólares, antes dos descontos com os impostos.

Foi um ganho extraordinário para um investimento tão curto. Mas o lucro poderia ter sido maior caso Foss tivesse segurado a posição até o fim de janeiro -- o dia 27, mais precisamente --, quando as ações da GameStop chegaram a acumular uma alta acima de 9.500%. A sua fatia chegou a valer 1,2 bilhão de dólares na ocasião. Ou seja, ele poderia ter praticamente dobrado o seu patrimônio caso tivesse vendido naquele momento exato.

As ações da GameStop dispararam depois que milhares de pequenos investidores se reuniram em um fórum -- o WallStreetBets -- na rede social Reddit para acertar a compra dos papeis, levando as cotações às alturas. O objetivo foi impor perdas bilionárias a fundos que apostavam na queda das cotações por meio de opções de venda e que passaram a ter que comprar as ações para evitar perdas maiores, causando o chamado short squeeze.

"Eu nunca tinha ouvido nem falar na Reddit até que as ações começassem a subir", disse Foss em entrevista à Forbes, revelando que ele teve dificuldades em assimilar tudo o que aconteceu. "Ninguém nunca havia visto [qualquer coisa] como aquilo. E eu sou investidor há muito tempo", completou o bilionário.

Apesar da queda de 85% das ações da GameStop desde o pico em 27 de janeiro, os preços ainda estão acima dos patamares de dezembro: a fatia de 5% que Foss possuía ainda vale cerca de 180 milhões de dólares, mais do que ele embolsou com a venda na ocasião.