Está procurando imóvel na internet? Loft vai acabar com anúncios duplicados

Como se tornou comum em tantas áreas de negócios, o mercado imobiliário acelerou a sua transição para o mundo digital com os efeitos causados pela pandemia.

Um número cada vez maior de transações é fechado por meio de plataformas na internet. O objetivo -- e desafio -- dos principais players é melhorar a experiência para quem compra, vende ou aluga, algo que pode ser um fator decisivo para ampliar a base de imóveis e de usuários.

Com essa finalidade em mente, a startup Loft desenvolveu uma solução para evitar uma das fricções mais recorrentes de quem procura um imóvel: anúncios duplicados na mesma plataforma -- algo que acontece, por exemplo, quando o proprietário decidiu colocar uma casa ou um apartamento à venda ou para aluguel em diferentes imobiliárias.

A solução funciona a partir da identificação de cada imóvel com uma espécie de CPF, que são dados particulares de cada um (com informações como o endereço exato). A partir da entrada de um imóvel com seu respectivo CPF, a plataforma já fica habilitada para impedir que ele seja novamente inserido por outra imobiliária ou corretor.

É um universo de informações de mais de 2 milhões de apartamentos em mais de 75.000 prédios em São Paulo e no Rio de Janeiro.

“Com essa funcionalidade, a pessoa que quer comprar um imóvel não perde tempo com anúncios repetidos do mesmo imóvel, muitas vezes com preço e outras características anunciados de forma diferente”, diz Bruno Raposo, diretor de Operações da Loft.