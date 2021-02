Espaçolaser dispara 17% em dia de estreia na bolsa

A rede de salões de depilação Espaçolaser (ESPA3) estreou na B3 com firme alta de 17,21% e encerrou seu primeiro pregão negociada a 20,98 reais. Considerada a maior rede de depilação do mundo, a companhia precificou sua oferta a 17,90 reais por ação e levantou 2,64 bilhões de reais – sendo que a maior parte do montante (1,44 bilhão de reais) ficou com antigos acionistas.

É hora de investir na Espaçolaser? Descubra e monte a melhor carteira de ações com o BTG Pactual Digital

A empresa foi a terceira a estrear na bolsa em 2021, atrás de HBR Realty (HBRE3) e Vamos (VAMO3). A Espaçolaser, no entanto, foi a primeira companhia a realizar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) “padrão” este ano. As outras duas ofertas foram restritas, ou seja, as ações estavam disponíveis apenas para investidores profissionais, com mais de 10 milhões de reais em investimentos.

“Há 16 anos, quando fundamos a Espaçolaser, não poderíamos imaginar que seríamos a primeira empresa de serviços de beleza a abrir capital no Brasil”, afirmou Ygor Moura, sócio-fundador da empresa, durante evento que marcou o início da negociação das ações.

Junto a Moura, a Espaçolaser tem como sócios-fundadores Paulo Morais e Tito Pinto. A empresa conta também com outros dois sócios: a apresentadora Xuxa Meneghel e o empresário José Carlos Semenzat.

Em prospecto, a companhia informou que pretende utilizar o dinheiro captado no IPO para comprar participações remanescentes em lojas controladas e franqueadas. Até 2019, a companhia possuía 514 unidades.

Próximos IPOs

Para essa semana, já estão agendados outros três IPOs. Na quinta-feira, 4, a empresa de segurança eletrônica Intelbras faz sua estreia com o código INTB3.

No dia 5, a vez é da varejista especializada na venda de móveis e artigos de decoração Mobly (MBLY3), que divide a data com a Mosaico (MOSI3), dona dos sites de busca Zoom e Buscapé.

Fevereiro ainda deve contar com mais cinco ofertas iniciais, incluindo o aguardado IPO da CSN Mineração (CMIN3), que pode ser um dos maiores do ano. Atualmente, 38 empresas estão na lista de espera para entrar na bolsa, segundo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).