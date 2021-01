Transição energética: setor privado pode contribuir para acelerar economia verde no mundo

A agricultura é responsável por um quarto das emissões de carbono globais. Nesse contexto, a descarbonização deve ser vista não apenas como um problema, mas uma gigante oportunidade para a indústria alimentícia, segundo Liam Condon, CEO da Bayer. “A agricultura é um dos poucos setores que têm a oportunidade de realmente sequestrar carbono, e não apenas reduzir as emissões”.

As empresas do futuro estão aqui. Conheça os melhores investimentos em ESG na EXAME Research

No Fórum Econômico Mundial, cuja versão online está acontecendo esta semana, Condon ressaltou o papel do setor privado na aceleração da agenda verde e transição energética para uma matriz limpa na Europa, motivada pelo Green Deal, plano econômico da Europa para o combate às mudanças climáticas.

Condon se uniu a outros empresários da União Europeia na criação de uma coalizão de carbono que trabalha na criação de um método de contabilização das emissões do setor de agricultura e na conscientização de produtores rurais. O esforço envolve empresas como Nestlé e Novozymes, companhia dinamarquesa de biotecnologia.

A CEO Novozymes, Ester Baiget, afirmou que a pressão de consumidores por posicionamentos mais responsáveis da cadeia alimentar pode ser, em parte, solucionado com a biotecnologia. “Com tecnologia, criamos soluções que reduzem a necessidade de matéria-prima e produção, sendo mais eficientes e até mais saudáveis”, disse. Todas as contribuições, somadas, fazem da cadeia de valor algo mais barato para as empresas.

Para Baiget, o avanço corporativo dependerá, entre outras coisas, da contribuição do setor público. “Precisamos de cooperação e de políticas corretas para acelerar a inovação. E o Green Deal é não é apenas um caminho sólido para a transformação de uma economia verde, mas também um convite holístico para todas as empresas se apresentarem”, disse.

No mesmo painel, a ministra da transição ecológica da Espanha, Teresa Ribera, também levantou outro questionamento a respeito das oportunidades para as empresas com o Green Deal europeu: como engajar o setor privado, sobretudo as indústrias, a serem mais resilientes e eficientes sob o ponto de vista energético. “Temos de combinar o sistema de energia atual com um sistema de armazenamento. Isso será importante para endereçar as regulações e oportunidades de mercado para a indústria”.

Uma dessas oportunidades, segundo Ribera, está na mobilidade. “Não pensando apenas em energias limpas, mas também nas partes industriais da cadeia de valor e os serviços conectados a ela”.

A atenção do bloco para a transição energética pode ser explicada pelo potencial econômico do setor de energia, segundo Ribera. “Olhamos para aqueles que podem acelerar e facilitar investimentos, colocando dinheiro na direção certa”. Pelo menos 40% dos gastos públicos da Comissão Europeia serão destinados à resolução de problemas ambientais.

Assine a newsletter Exame.ESG e descubra como a sustentabilidade empresarial impacta diretamente a performance de seus investimentos

Ribera afirmou que é preciso garantir que “cada centavo esteja investindo a fim de criar as transformações que são necessárias para essa aceleração”. Não se trata apenas de investir dinheiro. Tudo precisa ser consistente”, disse.

A Espanha é considerada como a nova potência de energia solar no mundo. A eletricidade fornecida por parques solares no país cresceu mais de 60% em 2020, e o país terá, nos próximos dois anos, o dobro de capacidade solar que o líder europeu no setor, a Alemanha.

O ano de 2020 foi um convite às energias renováveis em todo o continente. Cerca de 40% da eletricidade na União Europeia no primeiro semestre do ano veio de fontes renováveis, superando os combustíveis fósseis, de acordo com as instituições Ember e EnergieWende.