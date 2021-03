Trabalhadoras pagas por gorjeta buscam remuneração igualitária

Trabalhadores que são remunerados por gorjetas, a grande maioria mulheres, estão lutando por igualdade nos salários.

Quase 70% dos trabalhadores que são remunerados por gorjetas são mulheres, segundo dados do National Women’s Law Center, e em tempos pré-pandêmicos, a taxa de pobreza para mulheres que trabalhavam em funções remuneradas por gorjetas “era quase 2,5 vezes a taxa para as trabalhadoras em geral”.

Defensores dos trabalhadores dizem que uma estrutura salarial desse tipo de trabalho exacerba as disparidades salariais de gênero e raça, que mostram as mulheres ganhando cerca de 82 centavos para cada dólar ganho por seus colegas homens, enquanto as mulheres negras ganham ainda menos.

O salário mínimo de US$ 2,13 por hora para este tipo de trabalho não mudou em 30 anos, mesmo após o salário mínimo federal ter aumentado para US$ 7,25 por hora em 2009.

Os empregadores são legalmente obrigados a pagar o salário mínimo previsto na jurisdição e, se as gratificações não preencherem a diferença entre o salário mínimo para funções remuneradas por gorjeta e o salário mínimo regular, o empregador deve pagar a diferença.

Uma proposta deixada de fora do último projeto de lei de alívio à pandemia teria eliminado gradualmente um salário mínimo para remunerações por gorjeta ao longo do tempo, enquanto aumentaria o salário mínimo federal para US$ 15.

“São mais ou menos as mesmas pessoas que estão sendo gravemente afetadas pela pandemia, porque são essas pessoas que ocupam essas funções de serviço”, disse Patricia Anderson, professora de economia do Dartmouth College.

A pandemia também atingiu restaurantes. Dados da National Restaurant Association mostram que mais de 110.000 restaurantes ou bares fecharam temporária ou permanentemente.

“Isso muda a natureza do trabalho dos trabalhadores que recebem gorjetas, acostumados a levar para casa muito dinheiro em gorjetas”, disse Michael Saltsman, diretor-gerente do Employment Policies Institute, um grupo fiscalmente conservador que estuda empregos para iniciantes.

Estados e as gorjetas

Garçons e garçonetes ganham um salário médio por hora de US$ 12,75, de acordo com dados do US Bureau of Labor Statistics.

Alasca, Califórnia, Minnesota, Montana, Nevada, Oregon e Washington não têm mais um salário submínimo para trabalhadores que recebem gorjeta, e Washington, DC, mais recentemente considerou, e no final das contas não adotou, uma medida aprovada pelos eleitores para eliminar o salário mínimo de funções remuneradas por gorjetas.

Simone Barron, ex-garçonete em Seattle que apoia a manutenção de um salário mínimo para funções remuneradas por gorjetas em um estado que não tem, disse que sofreu um golpe financeiro quando o dono do restaurante onde ela trabalhava modificou a estrutura do negócio para se adequar aos aumentos do custo da mão de obra.

Ela disse que as gorjetas e as amplas oportunidades do setor de serviços a atraíram quando era adolescente.

“O setor de serviços me forneceu algumas opções fantásticas para sair de uma situação muito ruim”, disse ela. “Eu ganhava muito mais do que o salário mínimo, muito mais do que meus amigos ganhavam em seus empregos no varejo.”