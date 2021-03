TIM quer ser a primeira telecom do Brasil a ter 100% dos dados na nuvem

A operadora de telefonia TIM divulgou nesta segunda-feira, 22, a migração de 100% dos dados que passam por seus datacenters no Brasil para um ambiente na nuvem. Segundo a operadora, trata-se da primeira companhia do setor de telefonia a fazer esse tipo de investimento.

Atualmente, a TIM tem datacenters em São Paulo e no Rio de Janeiro. Por causa da estratégia de colocar os dados na nuvem, a operadora fechou parceria com as gigantes de tecnologia Oracle e Microsoft, donas de espaços em nuvem onde serão armazenados os dados de clientes da TIM.

A companhia espera concluir a migração dos dados em dois anos, segundo comunicado divulgado à imprensa. A migração faz parte de um plano estratégico da operadora, que envolve digitalizar todos os processos, inclusive nas plataformas de atendimento e relacionamento.

Desde o ano passado, com as mudanças causadas pela Covid-19, a TIM entendeu a necessidade de acelerar seu processo de transformação digital, ao verificar as mudanças no comportamento do consumidor, ajustando fluxos e plataformas para manter seu padrão de atendimento ao cliente.

A mudança está ainda atrelada ao compromisso da TIM com melhores as práticas ambientais, sociais e de governança (sigla ESG, em inglês). A migração para a nuvem reduz automaticamente as emissões diretamente associadas ao armazenamento dos dados em espaços físicos, um importante passo para a meta da operadora de ser carbono neutro até 2030.

“Somos a primeira operadora a promover uma mudança com essa dimensão, antecipando também iniciativas ligadas a governança e sustentabilidade, dentro de um projeto maior, relacionadas a uma agenda ESG que permeia toda a atuação da TIM”, afirmou, em nota, o presidente da companhia no Brasil, Pietro Labriola.