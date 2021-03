Subsidiária da JBS nos EUA emite título sustentável de US$ 1 bilhão

A Pilgrim’s Pride, tradicional produtora de frango americana que faz parte do grupo JBS, está emitindo títulos verdes, os chamados green bonds, atrelados a metas de redução das emissões de carbono. O valor da oferta será de 1 bilhão de dólares. Os papeis estarão atrelados à Meta de Desempenho de Sustentabilidade da empresa, que prevê uma redução de 30% nas emissões de gases de efeito estufa em 10 anos.

Há dois tipos de green bonds utilizados pelo mercado, atualmente. Os mais antigos têm os recursos atrelados a um projeto específico e são mais usados por empresas de energia limpa. Já o modelo escolhido pela Pilgrim’s, denominado sustainability bonds, atrela o custo da dívida a metas ambientais a serem atingidas pelo emissor.

Segundo a companhia, essa será a primeira emissão de um sustainability bond feita por uma empresa do setor de proteína animal. “No início desta semana, anunciamos nosso compromisso de atingir emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2040 e hoje oferecemos nosso primeiro título vinculado à sustentabilidade”, afirmou Fabio Sandri, CEO global da Pilgrim’s. “O anúncio de hoje vincula firmemente nossa estratégia financeira ao nosso compromisso de longo prazo para lidar com a mudança climática, uma questão crucial do nosso tempo.”

Neutralidade em carbono

O anúncio da Pilgrim’s coincide com o compromisso da JBS de alcançar a neutralidade em carbono, tornado público nesta quarta-feira, 25. A empresa pretende alcançar a meta até 2040.

De acordo com a companhia, a meta é reduzir em até 30% as emissões até 2030, tendo como base o ano comparativo de 2019. Em seu último relatório de sustentabilidade, a JBS informou que emitiu 6.517.388 toneladas de CO2 em 2020. Os investimentos em tecnologias de captura de carbono e projetos de redução de emissões vão somar 1 bilhão de dólares, ou 5 milhões de reais, até o final da década.

Para a JBS, parte do desafio também está no gerenciamento de produtores e fornecedores de gado. O compromisso é acabar com o desmatamento da cadeia de fornecimento global até 2035. No Brasil, a companhia monitora 45 milhões de hectares na Amazônia, região na qual a empresa se comprometeu a zerar desmatamento nos próximos quatro anos.

“As mudanças climáticas são o grande desafio do nosso tempo e devemos agir com urgência para combater seus efeitos negativos”, disse Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS. “A agropecuária pode e deve ser parte da solução climática global. Acreditamos que, por meio de inovação, investimento e colaboração, o Net Zero está ao nosso alcance”.

