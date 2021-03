Por que a Amazon está causando dores de cabeça em empresas de embalagens nos EUA

O boom do varejo online impulsionado pela pandemia aumentou a demanda para os fabricantes de caixas, mas também está estreitando as margens já que as embalagens recicláveis de fornecedores como a Amazon não podem ser coletadas com rapidez suficiente, aumentando os custos.

É o “lado negro do comércio eletrônico”, de acordo com o Bank of America, que afirma que a enorme demanda por caixas também está causando problemas de coleta, aumentando os custos de papel reciclado para as empresas. O preço das antigas caixas de papelão ondulado -- chamadas de OCC -- já é quase o dobro da média de 2020, segundo o analista Alexander Berglund, que cortou recomendações para papéis das empresas Smurfit Kappa Group Plc e DS Smith Plc de compra para neutra nesta semana.

A Smurfit confirmou o aperto em seu balanço anual em comunicado nesta quarta-feira, à medida que a margem sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização diminuiu para 17,7% das vendas, ante 18,2% em 2019, com o custo da fibra recuperada subindo “rapidamente” no segundo semestre.

A Smurfit e a DS Smith dependem de OCCs, que são convertidas em papelão reciclado e colado para fazer caixas. A alternativa a esse sistema de reciclagem é o “fluxo virgem”, no qual o papel cartão é produzido a partir da madeira, disse Berglund.