Pioneira em energia renovável, Omega anuncia follow-on de até R$ 1 bi

Uma das empresas líderes no mercado de energia renovável do país, a Omega Geração anunciou na sexta-feira uma oferta de ações com distribuição secundária de 24.479.998 papéis, que espera precificar no próximo dia 28.

Considerando preço de fechamento do dia 22, de 41,75 reais, o follow-on, que tem o Itaú BBA como coordenador, pode movimentar 1,022 bilhão de reais.

A oferta terá como acionista vendedor o fundo de investimento em participações Bolt, administrado por Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e gerido por Tarpon Gestora de Recursos S.A..

O follow-on vem na esteira de investimentos feitos pela Omega para democratizar o acesso ao mercado livre de energia no país.

Em setembro do ano passado, a Omega lançou uma plataforma online para compra e venda de energia. O sistema apresenta cotações da energia elétrica e, se o preço for interessante, a empresa que planeja a contratação pode fazer um cadastro online.

A Omega, que tem um portfólio de geração de aproximadamente 1,8 GW, então, faz a validação das informações e o usuário pode fechar uma proposta selecionando o período de contratação, a carga, o sub-mercado e a fonte. Nesse caso, a tarifa da energia é negociada diretamente com a Omega, mesmo que a distribuição continue acontecendo pela distribuidora.

A ideia é dar uma oportunidade para consumidores que têm consumo o suficiente para estar no mercado livre de energia — em que é possível escolher a fonte de energia elétrica e optar por geração renovável — mas que tem dificuldade em lidar com o custo operacional dessa aquisição, que pode tomar dias para ser concluída.

Atualmente, para estar no mercado livre de energia é preciso ter consumo mínimo de energia 500 kw (consumidor especial) ou 2.500 kw (consumidor livre), uma conta que dá, pelo menos, R$ 40.000 ao mês. Além disso, nesse mercado é preciso comprar um volume fixo de energia, o que requer um planejamento e gastos extras para adquirir energia repentinamente ou mesmo para vender excedente. A plataforma da Omega não trabalha com esse modelo de aquisição e negocia a tarifa, permitindo que quem contrata pague pela energia que consumiu.