Para Microsoft e Salesforce, a diversidade é uma vantagem competitiva

Para a Microsoft e a Salesforce, promover a diversidade não é apenas o certo a fazer, é também bom para os negócios. Em uma indústria onde a inovação é tão importante, essas empresas entendem que um ambiente diverso é mais criativo, e a criatividade gera inovação. Ao entender que diversidade é uma vantagem competitiva, essas empresas levam essa questão a outro patamar.

A equipe do Exame Research ESG elaborou um relatório mostramos alguns pontos em comum entre as duas empresas, os quais ajudam a enxergar as ações que podem gerar resultados significativos e importantes na pauta de diversidade e inclusão.

Alguns pontos em comum nas duas empresas são: muitos dados disponíveis sobre diversidade e um relatório público específico sobre o tema, metas de diversidade são usadas na definição das metas dos executivos e uma pessoa sênior é 100% dedicada a diversidade, com apoio do CEO.

Além disso, nenhuma dessas empresas trata a diversidade como “cota”. Elas buscam entender os desafios para atrair e reter determinados grupos, e trabalhar para remover esses obstáculos. As duas empresas enxergam a diversidade como um trabalho sem fim e, apesar do progresso alcançado, reconhecem que ainda tem muito a ser feito.

Confira aqui o relatório completo.

