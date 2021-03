“Netflix dos móveis” quer levar a economia circular para dentro de casa

A Tuim, startup de móveis por assinatura, nasceu da ideia de que nada se perde, tudo se reutiliza. Com planos mensais, a empresa paulista quer trazer uma maior liberdade àqueles que querem mudar a “cara” do ambiente e trocar de móveis com a mesma flexibilidade com que mudam suas preferências de decoração.

O nome da empresa brinca com um detalhe curioso sobre o pássaro Tuim: a espécie é conhecida por “alugar” as casas já prontas do joão-de-barro por uma temporada. A circularidade por trás da startup a aproxima desse hábito.

Lançada no final de 2019, a startup enfrentou, logo em seu primeiro ano de operação, um cenário atípico - mas otimista. Foi aproveitando a onda de empresas do setor imobiliário que esbanjam crescimentos exponenciais que a Tuim viu a oportunidade de agir. “Os períodos de locação de imóveis também estavam cada vez mais curtos e surgiram muitas empresas neste mercado. Foi a partir dessa disposição para mudança de hábitos do consumidor e do momento atual que vimos a oportunidade de lançar a Tuim”, diz Pamela Paz, presidente da Tuim.

Também em 2020, a Tuim viu disparar o número de pedidos por móveis de escritório como consequência direta da popularização do trabalho remoto. A busca por mais conforto também ajudou a Tuim a se tornar mais comum entre os entusiastas do home office. “As pessoas estão preocupadas também em se sentir mais à vontade em sua residência, de terem móveis que lhe agradem - principalmente com o maior tempo em casa”, diz.

Para ter acesso aos móveis da plataforma, a Tuim trabalha através de assinaturas mensais, tal como as plataformas de streaming Netflix e Spotify. Na plataforma online, o consumidor escolhe um período de tempo a partir de três meses, e também tem direito a entrega e montagem, tudo por conta da Tuim. Manutenções e reparações de eventuais danos também estão inclusos nos contratos.

Os preços dos planos partem de 38 reais e, segundo a empresa, variam de acordo com a quantidade de móveis e período contratado. “Quanto maior o período, mais barato é o valor da assinatura”, diz Paz. O portfólio de itens da Tuim vai desde cadeiras e mesas até sofás e camas. Como um spin-off da John Richard, tradicional empresa de locações de móveis de escritório, a startup também faz uso da mesma infraestrutura e logística para entregas e remoção dos móveis.

Por trás do modelo de negócio da startup está o conceito de economia circular, segundo Paz. Mantendo os esforços para gerar o mínimo de resíduos e descartes no meio ambiente é o que de fato pauta as ações da startup, afirma. “Queremos que um móvel seja usado pelo maior período possível. Por isso, quando os contratos se encerram, nós retiramos esse móvel e cuidamos de toda higienização e restauração e o colocamos de novo na rua”, diz.

Hoje a Tuim também atua no B2BC, ou seja, com empresas do setor imobiliário que desejam terceirizar a decoração de ambientes demonstrativos em empreendimentos. O unicórnio brasileiro Loft, de compra e venda de imóveis, é um exemplo de parceiro da Tuim no chamado home staging, decoração de imóveis para a venda.

Hoje a Tuim tem cerca de 600 assinantes e espera quadruplicar esse número até o final do ano (a empresa não divulga o faturamento). Não será uma missão fácil, dada a quantidade de encargos para manter o negócio operando, como as despesas com entregas e manutenções. A startup, porém, está confiante de que será capaz de lucrar com a mudança de hábito no consumo, preocupação ambiental e com a tendência crescente por serviços de streaming.