NãoVolte: Ambev pede união das empresas para superar pandemia

A atual pandemia deixou muito claro que estamos conectados e que acontecimentos distantes podem afetar profundamente a vida de todo o mundo. Quem poderia imaginar que um vírus, oriundo de uma cidade no interior da China, causaria esse impacto profundo em todos os continentes? Por outro lado, nossa sociedade relembrou que juntos e juntas somos mais fortes e que a colaboração é o caminho mais eficaz para a solução de problemas complexos. Tivemos inúmeros bons exemplos de parcerias entre governos e empresas, entre companhias, seus fornecedores e clientes e até entre concorrentes. Isso acelerou a execução de ideias e projetos emergenciais e de bem comum.

Agora, em uma realidade pós-pandemia, imagine quantas pessoas e empresas por aí, extremamente capazes de criar ideias inovadoras, mas que não têm suporte e apoio necessários? Por isso, é importante reforçar a responsabilidade de grandes companhias em encontrar formas de crescer, mas sempre pensando e desenvolvendo o ecossistema. Não devemos voltar a acreditar que podemos crescer sozinhos.

Um grande exemplo é a Natura, que recentemente fez um chamado de inovação, com um desafio que tinha como objetivo receber projetos que envolvessem a redução de resíduos e de embalagens em qualquer uma das etapas da atividade cosmética, do desenvolvimento de produtos e sua fabricação, até sua distribuição e consumo. O programa teve participação de todos da cadeia: comunidade científica, empresas e startups, colaboradores, consultoras da marca e até do público em geral. Foram mais de 570 propostas recebidas de 35 países.

Aqui na minha jornada na Ambev, tive a chance de promover algumas ações que beneficiaram não só novos empreendedores e parceiros mas também a companhia, a sociedade e o meio ambiente. Uma história que gosto de contar é sobre a ManejeBem, startup que fez parte de nossa Aceleradora 100+ Sustentabilidade. A empresa promove recursos inteligentes e estrutura para a cadeia produtiva agrícola, fornecendo tomada de decisão assertiva no campo e geração de produtos rentáveis. Em um ano, já são mais 1.000 produtores no Maranhão que fazem parte do projeto e que recebem capacitação técnica. Outro exemplo legal é a Green Mining, startup de logística reversa inteligente. Até o meio deste ano, a Green Mining coletou mais de 1,3 milhão de quilos de vidro e evitou mais de 221 quilos de emissões de CO 2 .

É com esse tipo de iniciativa que o mercado deve estar atento daqui para a frente. Em suma: empresas — grandes ou pequenas, experientes ou iniciantes — trabalhando juntas, em busca de um mundo melhor. Dividindo princípios e diretrizes que ajudem pequenos e médios empreendedores locais a se desenvolverem para que, todos, possam contribuir cada vez mais com a economia das comunidades onde estão presentes. É preciso evitar o point of no return. Não podemos voltar às más práticas que tínhamos antes da pandemia. Temos de romper com os hábitos antigos e considerar que um amanhã melhor é uma construção coletiva.

Em 2015, a ONU deu uma passo importante nessa direcão e propos a nova agenda de desenvolvimento sustentável, a agenda 2030. Ela deu origem aos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), que deixam bem claros os caminhos que, juntos, precisamos trabalhar e avançar rapidamente. A Rede Brasil do Pacto Global procura empoderar o setor privado nessa jornada, estimulando inovações na área e um engajamento maior com seus fornecedores, colaboradores, clientes e consumidores.

O Brasil, por possuir uma das maiores reservas naturais do mundo, tem uma oportunidade única em se tornar uma potência ambiental e desenvolver a nova economia da “sociobiodiversidade”. Um bom exemplo de nossa vocação é que em 2020, a nossa rede do Pacto Global, que é a terceira maior do mundo, com quase 1.000 empresas associadas, foi a que mais cresceu. Chegamos a 250 novos membros, 62% mais que a França, o segundo país em expansão, e mais que o dobro de adesões de países como Espanha, México, Alemanha e Estados Unidos.

Há milênios, em vários países e culturas diferentes, temos o mesmo ensinamento: “É fácil quebrar sozinho uma vara, mas é dificil quebrar um feixe de varas”. Em latim, temos o famoso provérbio: Vis unita fortior, que em portugues conhecemos bem: “A união faz a força”. O planeta Terra e as gerações futuras precisam de nossas ações agora. Então, #nãovolte a acreditar que pode crescer sozinho. Comece hoje a mudar seu comportamento, influencie sua família, seus amigos, sua empresa e as empresas que se relaciona. E, assim, vamos trabalhar forte e juntos por um mundo melhor.

Rodrigo Figueiredo, vice-presidente de Sustentabilidade e Suprimentos da Ambev e conselheiro da Rede Brasil do Pacto Global

