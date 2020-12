83% das startups incentivam desenvolvimento econômico do país, diz estudo

Um levantamento feito pela Gestão 4.0, empresa de educação com foco em negócios, mostra que entre as startups brasileiras de impacto, 83,7% estão voltadas ao desenvolvimento econômico do país. O estudo, que teve apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, analisou 374 startups para mapear a relação do setor com os objetivos sustentáveis propostos em 2015 pela Organização das Nações Unidas (ONU). Entre as ações mais conhecidas estão a de erradicar a pobreza, a fome e assegurar a educação inclusiva globalmente.

As empresas do futuro estão aqui. Conheça os melhores investimentos em ESG na EXAME Research

De acordo com o estudo, entre os dezessete objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU, as empresas do país tem voltado seus esforços sobretudo para mitigar as disparidades econômicas e incentivar a criação de trabalho decente, metas relacionadas ao objetivo número oito da Organização. Na sequência está a redução das desigualdades – que tem associação com 53,2% das organizações pesquisadas.

Em terceiro lugar está a meta indústria, inovação e infraestrutura, que objetiva fomentar a inovação e promover uma industrialização sustentável, com 31,8% entre as 374 startups. E por fim, as as startups comprometidas a oferecer soluções para cidades e comunidades sustentáveis (27,7%).

Segundo Tallis Gomes, co-fundador e mentor do Gestão 4.0, a maior adesão à categoria de trabalho e desenvolvimento econômico tem relação direta com o contexto de pandemia e desemprego, e também com a ascensão de novos modelos de trabalho autônomo. “As pessoas têm percebido cada vez mais o valor do trabalho e como ele se difere de emprego”, diz. “Existe uma nova percepção de que há uma flexibilidade de horários, média salarial e a decência está exatamente no fato de poderem controlar o fato de descansar aos finais de semana, por exemplo”.

Brechas entre as startups verdes

De acordo com o estudo, os objetivos associados ao meio ambiente foram os que apresentaram o menor vínculo com as startups. De todas as metas, apenas 0,2% das startups mapeadas possuem relação com a meta à favor da vida na água, que propõe a conservação e uso sustentável dos oceanos e dos recursos marinhos.

O tema “água” também aparece em desvantagem, pois apenas 0,5% das empresas têm soluções voltadas ao saneamento básico e gestão da água potável – meta número seis da ONU. Em seguida, aparecem as startups relacionadas a ações de combate às mudanças climáticas (8,2%) e vida terrestre (9,9%) – essa, por sua vez, relacionada ao combate a desmatamentos, proteção e recuperação de florestas.

Mesmo com os índices baixos, ao elencar os segmentos de mercado com a maior aderências aos objetivos, o estudo destaca o setor de energia e agronegócio – com a ajuda das cleantechs e agritechs – como os mais comprometidos com as metas.

O estudo também elencou as 10 empresas mais comprometidas do mercado brasileiro. Entre as mais engajadas nos objetivos em sua totalidade está a startup do Distrito Federal Ribon, que ocupa o primeiro lugar do ranking. Na sequência está a cleantech Suune Energias Renováveis e Boomera, startup paulista de economia circular.

Para chegar à essa listagem, a pesquisa analisou a descrição, setor de atuação, modelo de negócio, público-alvo, estágio de maturidade e website de todas as startups mapeadas. Com isso, foi criado um índice próprio que procurou classificar a relação das empresas com cada objetivo separadamente. Para cada um deles, o índice seguia uma escala que ia de nenhuma relação a alta relação com os ODS.

As 10 startups no Brasil mais comprometidas com o desenvolvimento sustentável

1º – Ribon

2º – Suune Energias Renováveis

3º – Boomera

4º – Smartgreen

5º – Colab

6º – Duopana

7º – Getninjas

8º – Metha energia

9º – 4 avants

10º – Liv up

Apesar de implementados ainda esse ano para a maioria das empresas, os comitês de ESG e a relevância do tema já fazem parte de uma realidade incontestável. “Pretendemos endereçar cada vez mais o tema nos conselhos de administração. Empresas estão percebendo cada vez que as empresas são obrigadas a devolver à sociedade parte do que ela nos oferece em capital em impacto”, diz Gomes.

A importância do estudo, segundo ele, é mapear os próximos passos no que diz respeito à gestão de empresas. “Entendemos que podemos aprender com as empresas que foram listadas e assim podemos trazer referências e tentarmos replicar isso internamente e também entre os alunos da Gestão 4.0 que querem aplicar práticas em seus negócios”, diz.