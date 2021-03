Maiores empresas do Reino Unido não têm nenhum líder negro

O número de executivos negros no topo das empresas britânicas de primeira linha caiu para zero pela primeira vez em seis anos, revelou uma pesquisa da consultoria Green Park.

Não há presidentes, CEOs ou diretores financeiros negros em nenhuma empresa listada no índice de ações FTSE 100 do Reino Unido, de acordo com os primeiros resultados da análise. Apenas 10 dos 297 líderes nessas três funções têm origens de minoria étnica, mostram os resultados.

“Sabemos que não há falta de candidatos qualificados para preencher essas funções se as empresas estiverem dispostas a procurar”, disse Trevor Phillips, presidente do Green Park, em comunicado. “Os líderes corporativos precisam parar de nos dizer o quanto se importam e fazer algo para nos mostrar que a vida dos negros realmente importa.”

O FTSE 100 perdeu seu único CEO negro, Arnold Donald, quando a operadora de navios de cruzeiro Carnival saiu do índice em junho após um rebalanceamento trimestral.