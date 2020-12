Líderes europeus se reúnem para debater pandemia e mudanças climáticas

O Conselho Europeu, órgão político composto pelos chefes de estado dos países da União Europeia, se reúne nesta quinta-feira, 10, para debater sobre os dois temas principais que estão moldando as políticas econômicas do bloco: a pandemia e as mudanças climáticas. O encontro será realizado por videoconferência e terá a duração de dois dias.

A conferência inicia com um debate entre os chefes de estado e o presidente do Parlamento Europeu, o italiano David Sassoli. A conversa deverá começar pela questão do desenvolvimento das vacinas, que começaram a ser distribuídas na Inglaterra. “Apesar do desenrolar positivo, isso não significa que a pandemia tenha acabado”, afirmou, em carta aos convidados, o presidente do conselho, Charles Michel, da Bélgica.

À tarde está reservada para falar das mudanças climáticas. No final de maio, a União Europeia apresentou seu Green Deal, um plano de incentivo econômico que tem como fio condutor a redução das emissões de carbono.“Precisamos ter certeza de que a recuperação da crise do coronavírus esteja calcada na transformação ambiental e digital”, afirmou Frans Timmermans, primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, que está à frente do plano.

O compromisso não é apenas retórico. Aproximadamente um quarto do orçamento do bloco para os próximos sete anos será destinado a iniciativas verdes, como energias renováveis, eletrificação dos transportes e construção sustentável. Isso representa investimentos superiores a 460 bilhões de euros na nova economia.

Em setembro, Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, órgão executivo do bloco, propôs metas mais rígidas para combater as mudanças climáticas, passando de 40% para 55% a expectativa de redução das emissões nos próximos 10 anos.

Von der Leyen também anunciou que a UE planeja vender 225 bilhões de euros (US$ 267 bilhões) em títulos verdes como parte do fundo de recuperação da pandemia de 750 bilhões de euros. O volume será equivalente a quase todos os títulos verdes vendidos globalmente no ano passado.

Terrorismo e relações externas

Dois outros assuntos complementam a pauta da reunião. Os líderes irão debater sobre a questões de segurança, em particular o terrorismo e o extremismo. No ano passado, mais de 1 mil pessoas foram presas por atividades terroristas e 119 ataques foram frustrados pelas forças de segurança.

As relações com os Estados Unidos, a Turquia e os países da fronteira sul do continente fecham a pauta. Em todos os casos, a postura europeia tem sido a de buscar o diálogo, evitando decisões unilaterais.