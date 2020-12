Liderança verde: Amazon supera Google como nº1 em energias renováveis

A Amazon comemora mais um passo rumo à uma operação totalmente sustentável ao afirmar ter se tornado a maior compradora corporativa de energia renovável do mundo. Para isso, investiu na aquisição de 26 novos projetos eólicos e solares, localizados na Austrália, França, Alemanha, Itália, África do Sul, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos.

Somada à já existente, a potência criada pelos novos geradores solares e eólicos da Amazon totaliza 6,5 GW globalmente, o suficiente para abastecer cerca de 1,7 milhão de residências nos Estados Unidos durante um ano, de acordo com a empresa. A aquisição supera a do Google, que concluiu a compra de 5,5 GW no último ano, e coloca a Amazon como a companhia com o maior investimento em energia renovável em 2020.

A energia limpa será responsável por abastecer os escritórios corporativos, de distribuição e também os centros de tecnologia e dados da empresa. O compromisso da companhia com uma economia limpa, anunciado no último ano, inclui o funcionamento total das estruturas físicas com fontes renováveis até 2030 – uma meta que Jeff Bezos diz estar próximo de cumprir cinco anos mais cedo.

“Estamos no caminho de administrar 100% de nossos negócios com energia renovável até 2025 – cinco anos antes de nossa meta original de 2030. Esta é apenas uma das muitas etapas que estamos tomando para nos ajudar a cumprir nosso Compromisso Climático”, disse o presidente-executivo da Amazon, em nota.

O plano da Amazon é ser neutra em carbono até 2040. A aquisição de 100.000 vans elétricas para a realização de entregas é a aposta da empresa para vencer o seu principal desafio: a emissão de poluentes no transporte e logística.