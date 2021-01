Larry Fink: há sinais de esperança em meio às trevas dos últimos 12 meses

De janeiro até novembro do ano passado, investidores injetaram 288 bilhões, globalmente, em ativos sustentáveis. O volume é mais do que o dobro do registrado no ano todo de 2019. Para Larry Fink, CEO da BlackRock, a maior gestora do mundo com mais de 8 trilhões de dólares em ativos, esse é o começo de uma transição que vem acelerando. “Sabemos que os riscos climáticos são riscos de investimento. Mas também acreditamos que a transição climática representa uma oportunidade histórica de investimento”, escreveu Fink, em sua já tradicional carta anual aos investidores.

Fink destacou o momento político conturbado nos Estados Unidos. Para ele, os tumultos provocados por apoiadores do ex-presidente americano Donald Trump no dia da posse de seu sucessor Joe Biden são fruto de alienação política abastecida por mentiras e oportunismo político. “Os eventos no Capitólio são um lembrete de quão vulnerável e preciosa é a democracia”, diz o CEO. “Apesar das trevas dos últimos 12 meses, há sinais de esperança.”

O esforço das empresas em gerar valor a todos os stakeholders e as inovações desenvolvidas rapidamente para manter o fluxo de alimentos e produtos de consumo durante o lockdown são alguns desses sinais. Assim como o desenvolvimento de múltiplas vacinas em tempo recorde, “um dos maiores triunfos da ciência moderna”, como descreve Fink. E foram feitos avanços no combate às mudanças climáticas.

“Acredito que a pandemia representou uma crise existencial tão grande, uma evidência inconteste da nossa fragilidade, que nos levou a confrontar a ameaça global das mudanças climáticas mais fortemente e a considerar como, da mesma forma que a pandemia, irá alterar nossa vida”, diz.

Na carta do ano passado, Fink afirmou que o mundo estava “à beira de uma grande reconfiguração financeira”. No início da pandemia, houve questionamentos sobre a continuidade dessa transição, em virtude do forte declínio econômico. “Aconteceu justamente o contrário e a realocação de capital acelerou mais rapidamente do que antecipei”, escreveu. E essa mudança “tectônica” irá acelerar ainda mais, à medida que o comportamento do investidor vá mudando e mais produtos ESG acessíveis cheguem ao mercado.

As cartas de Larry Fink

A BlackRock tem sido uma das grandes influências nessa onda ESG. As já notórias cartas de Larry Fink, CEO global da gestora, defendendo o capitalismo de stakeholder, moldaram uma geração de investidores. “A cada carta, o Larry adiciona alguma coisa nova”, afirma Carlos Takahashi, presidente da companhia no Brasil, que participou do segundo episódio do podcast ESG de A a Z.

De fato, Fink foi introduzindo o tema aos poucos, mas com grande eficiência. Hoje, a ideia de que as empresas existem para dar retorno a todas as partes interessadas (stakeholder), e não apenas ao acionista, é amplamente disseminada no mercado. E, a cada ano, a BlackRock traz mais uma novidade. Em 2020, por exemplo, ela anunciou o desinvestimento em alguns setores intensivos em carbono, como o carvão térmico.

O que falta para essa agenda dominar de vez o mercado são padrões. Takahashi comenta a corrida para desenvolver um conjunto de métricas universais, que permita aos investidores, grandes ou pequenos, utilizar o ESG como padrão de análise de empresas.

