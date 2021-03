JPMorgan cria produto de investimento apenas para bancos com proprietários negros

O JPMorgan Chase desenvolveu um produto de investimento para bancos com proprietários negros e investiu em quatro instituições de depósito de minorias, parte de uma promessa anterior de ajudar a reduzir a desigualdade de renda nos EUA.

O produto - uma classe especial de ações oferecida pelos fundos de mercado monetário do JPMorgan - será inicialmente distribuído pelo Harbor Bank of Maryland, Liberty Bank & Trust, M&F Bank e Unity National Bank, de acordo com comunicado na terça-feira.

O JPMorgan disse que vai compartilhar os ativos e comissões geradas com o produto com os bancos que a distribuírem e planeja doar 12,5% da receita anual que obtém com taxas de administração para projetos que visem impulsionar o desenvolvimento das comunidades.

“Estamos criando outro fluxo de receita para eles”, disse em entrevista Brian Lamb, que supervisiona diversidade e inclusão no JPMorgan, em referência às instituições de depósito de minorias. Eles podem usar a receita para “levar prosperidade às próprias comunidades que procuram atender”.

O JPMorgan também disse que “investiu e comprometeu” 40 milhões de dólares em capital para bancos de propriedade de negros, parte de uma promessa feita em outubro para investir até 50 milhões de dólares na forma de capital e depósitos em instituições de depósito lideradas por negros e latinos e bancos de desenvolvimento comunitário.