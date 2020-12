JBS e BRF correm atrás de novo padrão de bem-estar animal para os suínos

As principais produtoras de carne suína brasileiras buscam se adaptar a novos padrões de bem-estar animal. O atual estágio das mudanças no tratamento dos porcos, visando reduzir seu sofrimento, foi analisado e divulgado pela organização de proteção animal Alianima, que produz o relatório Observatório Suíno. O cenário é de maior conscientização entre as empresas, porém, há um longo caminho a percorrer.

Os frigoríficos mais avançados na implementação das medidas de bem-estar são Pamplona, com 75% da produção adaptada, e JBS, com 58%. Em seguida, aparecem BRF e BFFC, com 35%, e Alegra Foods e Frimesa, com 30%. Essa é a primeira edição do relatório, que será divulgado anualmente. Serão monitoradas 10 empresas, as já citadas e Aurora, Burger King, McDonald’s e Subway. Todas assinaram compromissos públicos de banir as chamadas células de gestação na indústria de carne suína.

Essas células são o principal problema apontado por especialistas em bem-estar animal. O dispositivo é adotado para impedir que a porca se mova durante a amamentação dos filhotes. É uma medida cruel, que ignora todas as necessidades naturais dos animais. Também é ineficiente, pois mascara problemas mais sérios de produção, como a má alimentação das porcas. Com as mães presas, os filhotes ficam tentando obter leite mesmo quando não há, o que acaba machucando a porca. Para remediar esse problema, a indústria avança na crueldade: com o uso de uma esmerilhadeira, ferramenta elétrica usada para o desbaste de metais, serram os dentes dos porquinhos.

A alternativa é utilizar baias coletivas, em que as porcas entram e saem quando quiserem. Esse sistema é mais moderno e produtivo. Com uso de sensores e automatização, é possível controlar todo o processo de gestação e verificar a qualidade das matrizes (como são chamadas as porcas reprodutoras). “O alojamento das porcas em baias coletivas proporciona produtividade e saúde igual ou superior quando comparada às celas individuais. Além disso, o exercício físico durante a gestação melhora o desempenho no parto”, afirmou Patrycia Sato, presidente da Alianima.

O movimento pelo fim das celas de gestação começou a ganhar corpo nos últimos cinco anos no Brasil. Lá fora, o estágio está mais avançado. A prática já foi banida em, pelo menos, dez Estados americanos, no Canadá, na Nova Zelândia e é condenada, também, pela União Europeia. O grupo Smithfield, maior processador de carne suína dos Estados Unidos, aboliu as celas em sua operação americana há dois anos. No resto do mundo, deve fazer o mesmo em 2022.

Para Sato, a pressão dos consumidores tem forçado as empresas a se mexer. “Temos um consumidor mais consciente e exigente, uma indústria mais atenta e preocupada com o sofrimento animal, e mais organizações oferecendo esclarecimento e suporte para que a transformação ocorra da forma mais justa e consistente possível”, afirma.

As maiores produtoras brasileiras, de fato, não estão paradas. Em nota, a BRF afirmou que implantou o programa interno Bem-Estar Animal Feito pela BRF, “que rege compromissos, normas, processos, indicadores e treinamentos para toda a empresa, desde transportadores, produtores integrados, parceiros e colaboradores, para que atuem de forma correta e compassiva em todos os estágios do processo de produção de aves e suínos.”

A empresa aboliu totalmente o corte ou desgaste dos dentes dos suínos, ressaltando que o “procedimento é realizado apenas em casos extremos, onde há comprometimento do bem-estar da fêmea”. O planejamento é de adotar baias coletivas em 100% da produção até 2026.

Já a JBS disse que o relatório da Alianima “demonstra que a empresa está avançando, e bem, no cumprimento das melhores práticas de bem-estar animal e, também, dando transparência ao assunto em seus materiais públicos”.

Mundo vegetariano

Ao mesmo tempo em que correm atrás de se adequar ao padrão internacional de bem-estar animal, as processadoras de carne suína enfrentam a ameaça da proteína vegetal, carne feita de plantas e que não depende do abate de animais. Estima-se que em cinco anos os hambúrgueres sintéticos vão custar o mesmo que os feitos com carne de verdade. Com isso, o mercado de carne vegetal pode chegar a 140 bilhões de dólares por ano em 2029 (10% do mercado de carnes convencionais), segundo estudo do banco de investimento Barclays.

A startup precursora desse movimento é a americana Beyond Meat, fundada em 2009, e que abriu capital na Nasdaq no ano passado. Neste ano, em julho, a companhia trouxe seus produtos ao mercado brasileiro.

Por aqui, a pioneira é a Fazenda do Futuro, criada pelos ex-donos da fabricante de bebidas Do Bem, de sucos e chás, vendida à Ambev em 2016. Em setembro deste ano, a startup recebeu um aporte de 115 milhões de reais liderado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a Exame), ENFINI Investments (Grupo PWR Capital) e os investidores da primeira rodada Monashees e Go4it Capital.

Outra food tech capitalizada é a chilena NotCo, que recebeu também em setembro um aporte de 85 milhões de dólares para impulsionar sua expansão internacional. A companhia ficou conhecida por suas versões veganas de produtos como maionese e leite. Neste ano, a startup trouxe seu hambúrguer feito de planta ao Brasil.