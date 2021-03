Inspirada pela Nasdaq, bolsa de Londres exigirá mais diversidade para IPO

As empresas que desejam abrir capital em Londres podem enfrentar novas exigências sobre diversidade na diretoria, de acordo com o principal regulador financeiro do Reino Unido.

Nikhil Rathi, CEO da Financial Conduct Authority, afirmou na quarta-feira que a instituição iria “olhar seriamente para a forma como os mercados de capitais funcionam” enquanto analisa como aumentar o número de mulheres e pessoas negras nos níveis mais altos da indústria.

“Nos Estados Unidos, vimos a Nasdaq assumir a liderança com suas regras de listagem, que exigiram que todas as empresas tenham, ou expliquem por que não têm, pelo menos dois diretores diversos”, disse Rathi. “Estamos explorando se devemos incluir requisitos semelhantes em nossas regras de listagem.”

Rathi falava em evento sobre a quarta revisão anual do Tesouro do Reino Unido sobre mulheres no setor financeiro, que concluiu que a interrupção causada pela Covid-19 retardou o progresso de muitas empresas na contratação de mulheres mais seniores. Das 81 empresas que se comprometeram a atingir suas próprias metas no ano passado, apenas 37 o fizeram.

“Nós nos preocupamos porque a diversidade reduz o risco de má conduta e aquelas empresas que não refletem a sociedade correm o risco de servir mal a comunidades diversas. Nesse ponto, diversidade e inclusão tornam-se questões regulatórias”, disse ele.