Iceberg do tamanho da cidade de São Paulo se desprende da Antártica; veja imagens

Um iceberg do tamanho da cidade de São Paulo se separou da Antártica na última sexta-feira. A ruptura do pedaço de gelo de 1.270 quilômetros quadrados e 150 metros de espessura aconteceu perto de uma estação de pesquisa do British Antarctic Survey (BAS), base de estudos britânica no continente.

A separação ocorreu a pouco mais de 20 km de distância da estação de pesquisa Halley, em operação desde 2017. No comparativo mundial, o iceberg se aproxima do tamanho da cidade de São Paulo, que tem 1.521 quilômetros quadrados de extensão e também da cidade de Londres, com 1.572 quilômetros quadrados.

As primeiras grandes rachaduras surgiram há quase uma década e, desde então, cientistas esperavam o “parto” deste bloco de gelo. A preocupação de que um iceberg poderia se partir na região já havia reduzido as operações na plataforma nos últimos quatro anos. No momento da ruptura não havia pesquisadores na estação, e o descolamento do gelo foi monitorado com a ajuda de satélites e sistemas de GPS.

Segundo os pesquisadores, ainda não há como prever os impactos do degelo a longo prazo, bem como não há como relacionar o acontecido com as mudanças climáticas. No entanto, a ocorrência de novas separações está sendo cogitada pelo BAS nas próximas semanas. “O tempo dirá se esse parto fará com que mais pedaços se partam nos próximos dias e semanas’, disse Adrian Luckman, glaciologista britânico e professor de geologia na Swansea University, no País de Gales, ao jornal britânico The Guardian.