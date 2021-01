GM planeja vender apenas modelos com emissão zero até 2035

General Motors Co. está prometendo se tornar mais ecológica transformando todas as suas operações globais e veículos neutros em carbono até 2040, incluindo a estratégia de vender apenas de modelos com emissão zero até 2035.

A promessa é um comprometimento ousado da montadora em relação às metas de redução de emissões estabelecidas pela Califórnia. O estado é um dos maiores mercados de veículos dos EUA e anunciou em setembro que planeja proibir as vendas de carros e caminhões movidos a gasolina até 2035. A meta da GM para fazer com que toda a empresa alcance neutralidade de carbono está 10 anos adiante do objetivo da rival Ford Motor Co.

A ação da empresa subia após a notícia nesta quinta-feira em Nova York.

A iniciativa da GM faz parte da estratégia da CEO Mary Barra de assumir a liderança da Tesla Inc. no que diz respeito a veículos elétricos e mudar a imagem da empresa de Detroit como construtora de caminhões e SUVs que consomem gasolina e liberam carbono. Barra já prometeu que a GM gastará US$ 27 bilhões para fabricar 30 veículos elétricos até 2025.

“A General Motors está se juntando a governos e empresas em todo o mundo que estão trabalhando para estabelecer um mundo mais seguro, mais verde e melhor”, disse Barra em um comunicado. “Nós encorajamos outros a seguir o exemplo e causar um impacto significativo em nossa indústria e na economia como um todo.”

A GM terá que converter todos os modelos que vende para funcionar com bateria ou possivelmente hidrogênio para atingir sua meta. O objetivo é reduzir o preço de alguns veículos elétricos para torná-los acessíveis a mais compradores de carros novos.