Fundos de Bono Vox e Al Gore investem em startup de responsabilidade corporativa canadense

A empresa canadense de tecnologia Benevity recebeu financiamento de dois fundos de investimento de impacto social fundados por Bono, do U2, e pelo ex-vice-presidente dos EUA, Al Gore.

O The Rise Fund e a Generation Investment Management se tornaram “investidores minoritários estratégicos” na empresa com sede em Calgary, segundo comunicado. Bono é cofundador do The Rise Fund, e Gore é cofundador e presidente do conselho da Generation.

Os termos do investimento não foram divulgados. Três fundos de pensão canadenses — Canada Pension Plan Investment Board, Alberta Investment Management e Vestcor — também foram coinvestidores na transação.

A Benevity emergiu como nova estrela de tecnologia na economia tradicionalmente concentrada em petróleo de Calgary. Fundada em 2008, a empresa desenvolve software usado por empresas como Microsoft, Google e Coca-Cola para gerenciar programas de responsabilidade social corporativa, como doações online e voluntariado. O software da empresa processou mais de US$ 6 bilhões em doações, segundo comunicado.

A firma de private equity britânica HG assumiu o controle da Benevity em dezembro em um negócio que elevou a empresa ao status de unicórnio, de acordo com informações da mídia canadense na época.