FAMA Investimentos irá premiar os melhores trabalhos acadêmicos com foco em ESG

A FAMA Investimentos, gestora com foco em critérios ambientais, sociais e de governança, vai organizar um concurso para os melhores trabalhos acadêmicos voltados ao mundo ESG. A ideia é ampliar o foco das discussões para além do mercado financeiro, e fomentar o estímulo a projetos do tema também na academia.

O concurso irá reconhecer os dois melhores trabalhos acadêmicos de estudantes e recém-formados de cursos de graduação ou de especialização como pós-graduação, mestrado e doutorado em assuntos que tragam a perspectiva social e ambiental. No caso dos alunos já graduados, o limite para a participação é de dois anos após a formação.

Uma das principais metas do prêmio é incentivar a discussão e produção científica a respeito das melhores práticas e análises ESG no Brasil. Segundo Fabio Alperowitch, fundador da FAMA, ainda há uma lacuna a ser preenchida quando falamos em ESG no ambiente acadêmico e profissional. “Percebi que havia pouca conexão entre o mundo financeiro e o mundo sustentável – que inclui ONGs e a área acadêmica. Trabalhos acadêmicos só endereçam problemas específicos de mercado ou de sustentabilidade, mas não há conexão entre os dois mundos – exatamente o que propõe a agenda ESG, que considera investimentos sobre critérios socioambientais”, diz.

Serão válidos trabalhos relacionados a investimentos com foco em análises ESG, bem como trabalhos relacionados a práticas ESG de empresas e como elas influenciam seu valor de perfomance operacional.

O primeiro colocado receberá um prêmio de 15 mil reais, além de 1 mil reais em créditos de carbono, enquanto o segundo colocado terá direito a 8,5 mil reais e 500 reais em créditos de carbono. Vale ressaltar que 1 crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2 que deixou de ser emitida na atmosfera. Segundo Alperowitch, a concessão de créditos de carbono faz parte da demonstração do compromisso do prêmio com a causa ambiental. “Queremos mostrar que os créditos não servem apenas para compensar emissões de empresas. Hoje, eles são uma classe de ativos e temos o papel de disseminar isso”, diz.

O concurso é oferecido em parceria com a Resultante e Economatica, plataformas de informações financeiras e ESG. Como diferencial, Alperowitch afirma que os inscritos no concurso terão acesso aos bancos de dados e informações das duas empresas de forma gratuita. A longo prazo, o objetivo da gestora é promover concursos similares, mas com temas cada vez mais segmentados – como o mercado de carbono e investimentos sociais.

O processo de avaliação será conduzido por uma banca de especialistas em ESG e sustentabilidade. Entre eles Gilberto Ribeiro, sócio da gestora de venture capital Vox Capital e Gustavo Pimentel, diretor da SITAWI Finanças do Bem. Para avaliar os vencedores, a bancada julgadora da FAMA irá considerar requisitos como criatividade, originalidade do trabalho e aplicabilidade do tema no mercado brasileiro de investimento sustentável, por exemplo.

Os interessados podem se inscrever por meio de um formulário até 15 de março no link e enviar o trabalho acadêmico para o e-mail premioesg@famainvestimentos.com.br. A divulgação dos vencedores acontecerá em junho.