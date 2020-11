EXAME Research analisa carreira e livros de Marc Benioff, da Salesforce

Em uma viagem para a Índia durante um período sabático, enquanto ainda era um executivo da Oracle, Marc Benioff, fundador, CEO e chairperson do Salesforce, ouviu um conselho de Mātā Amritanandamayī (conhecida como a “santa dos abraços”): “Em sua busca por sucesso e dinheiro, não se esqueça de fazer algo pelos outros”. Esse conselho, junto com os valores pessoais de Marc Benioff, contribuiu para que, desde o princípio, o Salesforce fosse não apenas uma empresa, mas também uma ferramenta para construir um mundo melhor.

“Na sua busca por dinheiro e sucesso, não se esqueça dos outros” Marc Benioff

Assine a newsletter Exame.ESG e descubra como a sustentabilidade empresarial impacta diretamente a performance de seus investimentos

O EXAME Research ESG escreveu um review sobre os livros de Marc Benioff, onde ele fala sobre confiança, foco no cliente, transparência, diversidade, responsabilidade social e inovação. Desenvolver ao máximo esses pontos, sendo fiel a seus valores e construindo uma forte cultura, fizeram com que o Salesforce se tornasse um exemplo de empresa com alto padrão ESG, e seu valor de mercado atualmente é superior a US$ 200 bilhões. Os livros, e a história do Salesforce, mostram como é colocar em prática todas as teorias que estudamos sobre ESG e capitalismo de stakeholder.

Os livros são: Trailblazer: the power of business as the greatest platform for change (Benioff, Marc e Langley, Monica) e Behind the cloud: the untold story of how Salesforce.com went from idea to billion-dollar company – and revolutionized an industry (Benioff, Marc e Adler, Carlye). Veja o review completo no site do EXAME Research clicando aqui.