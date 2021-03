EXAME lança na quarta inscrições para edição sobre empresas com práticas ESG

A EXAME inicia, na próxima quarta-feira, as inscrições para a edição especial sobre empresas com práticas ESG, que trará um levantamento sobre as empresas que seguem o capitalismo de stakeholder no Brasil. O guia irá analisar e selecionar as companhias que se destacam pelos modelos de negócio e práticas mais alinhadas com o objetivo de geração de impactos positivos.

Todas as empresas com atuação no país e que tenham faturado, no ano passado, ao menos 50 milhões de reais podem se inscrever. A participação é gratuita.

O novo guia dá continuidade à tradição e ao pioneirismo do Guia EXAME de Sustentabilidade, principal referência em capitalismo consciente e negócios responsáveis dos últimos 20 anos. Lançado em 2000, como Guia EXAME de Boa Cidadania Corporativa, a publicação foi um marco no desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Ao longo de duas décadas, o guia acompanhou, registrou e celebrou o avanço do empreendedorismo nacional, premiando as empresas que mais contribuíram para a construção de uma economia vibrante e diversificada no país.

Hoje, em virtude das mudanças em curso no cenário internacional e da consolidação do capitalismo de stakeholder como o padrão de atuação entre as companhias mais eficientes do mundo, uma atualização do guia se faz necessária. Honrando seu pioneirismo editorial, a EXAME mais uma vez sai na frente e dá o primeiro passo na direção de uma nova metodologia de avaliação sustentável das empresas, tendo como ponto central os princípios que regem uma gestão voltada para as boas práticas ambientais, sociais e de governança.

A nova metodologia foi desenvolvida pela consultoria ABC Associados, cuja equipe está envolvida na construção do guia desde o seu lançamento. Os critérios de avaliação foram simplificados para dar maior dinamismo e precisão à coleta de informações. Cada empresa participante será avaliada a partir de 10 aspectos do ESG. Também passarão pelo escrutínio da equipe editorial da EXAME, responsável por eliminar as empresas que, nos últimos cinco anos, tenham se envolvido em casos de corrupção, violação aos direitos humanos, destruição ilegal de florestas, acidentes ambientais graves, racismo, machismo, homofobia, cujo negócio cause prejuízos intrínsecos à sociedade ou tenha gerado riscos para seus clientes e demais stakeholders.

Uma das novidades do guia este ano será a nova divisão de setores, que visa oferecer uma visão mais precisa do mosaico empresarial que movimenta a economia. Serão 16 ao todo, separados por afinidades entre os modelos de negócios. Dessa forma, o guia vai incorporar os setores da nova economia, destacando as empresas inovadoras que estão gerando rupturas em seus setores primários e forçando as concorrentes mais antigas a se adaptarem à nova realidade do capitalismo de stakeholder.

Aliando a tradição e o legado do mais importante guia de sustentabilidade das últimas duas décadas, com a visão crítica e futurística dos melhores jornalistas de economia do país, a EXAME honra seu pioneirismo inovador e apresenta ao mercado um produto editorial de valor inestimável para os tempos de mudanças que se aproximam. Não deixe sua empresa de fora.

Para entrar em contato, mande um e-mail para esg@exame.com.