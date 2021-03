Equinor e Porto do Açu assinam acordo para avaliar desenvolvimento de usina solar

O Porto do Açu, do grupo Prumo, chegou a acordo preliminar com a petroleira Equinor visando possíveis investimentos em energia solar em suas instalações, no Estado do Rio de Janeiro.

Um memorando de entendimento assinado entre a Porto do Açu Operações e a empresa de óleo e gás norueguesa prevê a avaliação em conjunto sobre o desenvolvimento de uma planta solar na retroárea do porto nos próximos 12 meses.

A empresa responsável por Açu é uma das subsidiárias da Prumo, controlada pela norte-americana EIG Global Energy Partners e pelo grupo de investimentos Mubadala Investment Company, dos Emirados Árabes Unidos.

"Estamos otimistas com a possibilidade de implantação de um projeto de energia renovável no Açu, iniciativa que está em linha com a nossa estratégia de sustentabilidade, que inclui desenvolver parcerias e novos negócios a partir da transição para uma economia de baixo carbono", disse em nota o CEO da Porto do Açu, José Firmo.

A operadora do porto não informou a capacidade prevista para o projeto solar e nem valores estimados de investimentos.

A parceria com a Equinor vem em momento em que a petroleira e outros grupos de óleo e gás buscam oportunidades em renováveis pelo mundo e no Brasil, de olho na esperada transição global para uma economia de baixo carbono.

A Equinor já possui um parque solar no Brasil, a usina de Apodi, que está em operação desde 2018 e foi o primeiro ativo solar do portfólio global da companhia.