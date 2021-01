Enjoei: venda de roupas e utensílios usados é positivo para a sociedade

A indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo, sendo responsável por 4% das emissões globais de CO2eq e por 20% da poluição industrial nos oceanos; e os produtos têxteis representam ao redor de 5% dos rejeitos nos aterros sanitários. O impacto social também é grande, pois, infelizmente, essa é uma indústria em que alguns fornecedores ainda têm práticas inaceitáveis – trabalho infantil, salários extremamente baixos e condições de trabalho precárias.

Para diminuir o impacto negativo da indústria da moda, é preciso repensar o processo produtivo, aumentar o uso e a durabilidade das peças e transformar esse segmento em uma indústria circular, ao invés do atual modelo linear. Na economia circular, os produtos são reciclados ao final do uso, enquanto o modelo linear tem um ciclo de produção, consumo e descarte das peças.

Assine a newsletter Exame.ESG e descubra como a sustentabilidade empresarial impacta diretamente a performance de seus investimentos

É nesse contexto que o Enjoei surge como uma das soluções para essa indústria. O Enjoei foi fundado em 2009 como um blog para vender roupas e acessórios usados. Mas o negocio cresceu, se profissionalizou, em no início de novembro o Enjoei fez seu IPO na B3, e suas ações passaram a ser negociadas sob o código ENJU3.

Comprar uma peça usada prolonga o ciclo de uso dessa peça, e evita que uma nova peça seja produzida (evitando, assim, o impacto ambiental e social negativo de produção dessa peça). Além disso, se as pessoas começarem a ver as peças de roupa como algo que pode ser revendido, provavelmente buscarão peças de melhor qualidade, que tenham valor de revenda — aumentando a chance de consumir peças feitas por empresas que tenham preocupação ambiental e social. Por fim, comprar algo de segunda mão, por um preço menor que algo novo, faz com que pessoas que não tenham condições de adquirir um produto novo tenham acesso a esse produto.

O mercado de roupas/acessórios de segunda mão apresenta grande potencial de crescimento, mas isso não impediu o Enjoei de entrar em novos segmentos. Atualmente, o site do Enjoei não vende apenas roupas, mas sim uma variedade de produtos de segunda mão. Além disso, desenvolver o B2B2C e o EnjuBANK podem ser passos interessantes e transformacionais para a companhia.

Veja o relatório completo da EXAME Research sobre o Enjoei.