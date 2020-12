Empresa de projetos eólicos Casa dos Ventos terá comercializadora de energia

A desenvolvedora de projetos de geração eólica Casa dos Ventos se prepara para abrir uma empresa de comercialização de energia, que ficaria responsável por vender a produção de usinas do grupo e também atuaria em outras operações no mercado elétrico.

O lançamento da comercializadora está previsto para janeiro de 2021, afirmou a empresa, por meio da assessoria de imprensa.

A aposta da Casa dos Ventos ocorre num momento de forte movimentação no mercado livre de energia, ambiente no qual atuam as comercializadoras e em que grandes indústrias e centros comerciais podem negociar diretamente contratos de suprimento.

A Reuters publicou em outubro que o setor tem atraído interesse de bancos como ABC Brasil, Itaú, Daycoval e Santander, e de diversas outras empresas, o que deve fomentar a competição no ramo e mesmo operações de fusões e aquisições.

No fim de novembro, a BR Distribuidora anunciou a compra de uma fatia de 70% na Targus Energia, por 62,1 milhões de reais, com opção de compra da fatia restante.

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) contabilizava 389 comercializadoras de energia ativas em outubro, cerca de 13% a mais que em janeiro, quando eram 343.

Contrato Vestas

A Casa dos Ventos também anunciou um novo contrato de turbinas eólicas para a fabricante dinamarquesa Vestas, para 80 máquinas que somarão 360 megawatts em capacidade.

As turbinas serão para o projeto Babilônia, na Bahia, e têm entrega prevista para a partir do segundo semestre de 2022. O comissionamento é estimado para o segundo trimestre de 2023.

A Casa dos Ventos disse que grande parte da produção da usina será negociada com empresas no mercado livre de energia.