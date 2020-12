Odontologia sustentável: empreendedor cria escova biodegradável para salvar o meio ambiente

A preocupação ambiental deixou de ser um tema alheio à preocupação dos consumidores e assumiu uma parcela importante nas decisões de compra. De olho nesse mercado, o odontologista Avelino Veit criou a VeitSmile, uma linha de produtos de higiene oral totalmente sustentável e liderada por uma escova de dentes feita de bambu.

Em 2010, Veit criou a sua primeira linha de produtos, que não vingou. Apesar de ter alcançado mais de 10 mil pontos de venda no país, a linha acabou perdendo força ao tentar estar no páreo das demais concorrentes do mercado – que são, em sua maioria, grandes multinacionais. “Percebemos que a briga comercial não fazia parte da nossa estratégia. Não queríamos deixar de lado o conceito de sustentabilidade e ter uma atuação tão agressiva de mercado”, diz o empreendedor.

Ainda naquela época, Veit criou a primeira escova de dente biodegradável do mercado brasileiro. O protótipo foi apresentado durante a Rio+ 20, Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, em 2012. A ideia era trazer um primeiro esboço ao mercado de que produtos sustentáveis seriam tendência num futuro próximo – e as indústrias deveriam começar a olhar para esse mercado.

“Há dez anos, falar de itens renováveis não era tão popular. Buscar plásticos biodegradáveis e papéis reciclados, por exemplo, parecia coisa de outro mundo”, diz. Com a redução de custos dos materiais e a mobilização do mercado por produtos mais conscientes, o surgimento da Veit Smile, nova marca de produtos sustentáveis para higiene bucal criada pelo empreendedor, ficou muito mais simples.

Em 2015, a Veitsmile, versão 2.0 na linha antiga, começou a ser concebida. E em 2020, ela chega oficialmente ao mercado, liderada pela Bio VeitSmile, uma escova de embalagem 100% reciclável e feita em matéria-prima renovável. Segundo Veit, a linha agora tem mais autonomia e foco no impacto mínimo ao ambiente. “Agora é possível dizer que não apenas pensamos em sustentabilidade, mas somos de fato renováveis”, diz.

Dessa vez, a VeitSmile quer se desvincular de grandes redes de supermercado e dá seus primeiros passos no varejo online próprio. Em um futuro próximo, os produtos serão vendidos em marketplaces de grandes varejistas como Magazine Luiza e B2W, segundo Veit.

No segundo semestre de 2021, o objetivo é estar em redes de lojas e farmácias físicas que estejam alinhadas aos objetivos sustentáveis da VeitSmile. Uma dessas redes é a Organomix, rede de produtos orgânicos presente na cidade do Rio e de Janeiro e Recife. A expectativa é que a linha fature 5 milhões de reais ainda em 2021, e esse número salte para 20 milhões até 2023.

Veit conta que a preocupação ambiental também permeia o dia a dia da clínica onde atende seus pacientes. Por meio do projeto social Dentista Azul, Veite incentiva dentistas a se preocuparem com a sustentabilidade e o futuro do meio ambiente, promovendo a coleta seletiva, a economia de água e eficiência energética. “Com o azul, queremos mostrar que não olhamos apenas para o verde, ou seja, o lado ambiental da coisa”, diz.

Na frente social, a marca apoia diferentes instituições de caridade e projetos como o do Natal Azul, também criado pelo empreendedor e que atende cerca de 2.000 crianças de comunidades carentes da cidade do Rio de Janeiro. Para popularizar o acesso à “escova orgânica”, Veit criou a campanha “compre uma, doe uma”, que irá distribuir, a cada escova vendida, uma nova para as crianças do Natal Azul e também da ONG Aldeia Nissi.