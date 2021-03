De olho em energia limpa, Lojas Americanas irá inaugurar duas usinas solares até junho

A Lojas Americanas anunciou nesta sexta-feira que vai inaugurar duas usinas de geração solar até junho, ampliando para 30% a parcela da energia consumida pelo grupo oriunda de fontes renováveis.

A energia produzida nas novas usinas fotovoltaicas será distribuída para cerca de 70 lojas físicas da rede em Pernambuco e Distrito Federal, afirmou a varejista.

A companhia já tem quatro usinas próprias, sendo três hidrelétricas e uma de biogás, estrutura com a qual abastece integralmente da energia para cerca de 150 unidades. A produção ocorre em quatro usinas de Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Além disso, desde 2016 a companhia opera no mercado livre de energia como cliente especial, comprando também eletricidade de fontes renováveis para atender cerca de 130 lojas de grande porte, centros de distribuição e escritórios.

"A economia expressiva na despesa, aliada à eficiência energética reforça a ideia de que essa conexão é possível e rentável”, afirmou o diretor de relações com investidores e sustentabilidade da Americanas, Carlos Padilha.

