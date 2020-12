Da bicicleta ao carro a hidrogênio: tendências da mobilidade em 2021

Geralmente são os países europeus e desenvolvidos as referências mundiais em questões de mobilidade pensadas em conjunto com questões ambientais. É entre Amsterdã, Florença, Munique e Nova York que estão os maiores índices de usos de carros e ônibus elétricos, além das mais extensas malhas de ciclovias e metrôs. Mas o Brasil também tem uma cidade referência quando o assunto é mobilidade, ou pelo menos, bicicleta. Afuá, no norte do estado do Pará.

A cidade paraense com cerca de 40 mil habitantes é só o exemplo para começar a discussão sobre mobilidade e meio ambiente que se expande pelo mundo todo. Com metas agressivas e necessárias para a redução de carbono na atmosfera nos próximos anos, pensar a mobilidade de forma eficiente e causando o menor dano ambiental possível se torna cada vez mais urgente.

O episódio #013 do Exame Agora traz especialistas em engenharia da mobilidade para falar sobre tendências do setor nos próximos anos. A discussão também entra nos investimentos ESG com a analista Renata Faber, que explica que os temas estão cada vez mais interconectados.