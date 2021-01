Controle do Senado por democratas ajuda meta climática de Biden

A pequena vantagem que os democratas conquistaram no Senado renova as esperanças de ao menos uma legislação limitada para combater a mudança climática, como medidas para cumprir a promessa do presidente eleito Joe Biden de promover o uso de veículos elétricos e energia limpa.

Mas o ambicioso Green New Deal, bem como as propostas polêmicas para eliminar combustíveis fósseis e banir o fraturamento hidráulico, ainda está congelado.

“Pequenas maiorias na Câmara e no Senado podem não ser suficientes para que o partido de Biden promulgue uma lei climática abrangente”, disse Kevin Book, diretor-gerente da empresa de pesquisa ClearView Energy Partners. Ainda assim, acrescentou, “um Senado azul limitado poderia permitir um estímulo verde maior, e a captura de carbono e créditos de veículos elétricos poderiam fazer parte disso”.

Os democratas que controlam a Câmara e o Senado após o segundo turno da Geórgia na terça-feira podem ajudar a cumprir as ambições de energia limpa de Biden, gastando em programas de energia renovável e revogando incentivos fiscais que expandem os combustíveis fósseis. Eles serão capazes de confirmar mais rapidamente os indicados de Biden para regular a energia e o meio ambiente e revogar rapidamente algumas regras de Trump de última hora que amenizaram os padrões de eficiência e limites de poluição.

Ainda assim, com uma estreita maioria na Câmara – e seu controle no Senado depende do desempate da vice-presidente eleita Kamala Harris -, líderes democratas terão que contornar os moderados em seu próprio partido e atrair 60 votos para superar uma obstrução contra uma ampla legislação ambiental.

O controle do Senado “dará à agenda econômica de energia limpa dos democratas uma chance muito maior de aprovação, seja por meio de incentivos fiscais e medidas de gastos em um projeto de lei do orçamento ou legislação de infraestrutura mais ampla”, disse Paul Bledsoe, ex-assessor da Casa Branca sob o presidente Bill Clinton que agora trabalha no Progressive Policy Institute.