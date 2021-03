Controladora do Pão de Açúcar avalia IPO de unidade de energia renovável

O Casino Guichard-Perrachon estuda uma oferta pública inicial da empresa de energia renovável GreenYellow em meio aos planos da varejista francesa para reduzir a dívida, disseram pessoas a par do assunto.

O IPO da GreenYellow está entre as várias possibilidades em consideração, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas. O Casino avalia realizar a oferta na Bolsa de Paris, disse uma das fontes.

O Casino também estuda reduzir sua participação na Cnova, a empresa de capital aberto que opera a unidade de varejo online Cdiscount, disseram as pessoas. Embora o Casino veja o comércio eletrônico como parte fundamental de sua estratégia e planeje manter o controle da unidade, poderia vender uma parte de sua participação, de acordo com as pessoas.

A fatia de 65% vale cerca de 1,5 bilhão de euros com base no preço de fechamento de quarta-feira, segundo dados compilados pela Bloomberg.

Desinvestimentos

Simon Cowie, analista do Société Générale, disse que pode ser a hora de o Casino dar um passo para desbloquear o valor de sua participação na Cnova, já que a pandemia de coronavírus tem sustentado as vendas online e aumentado as margens de lucro da unidade, segundo relatório de 18 de fevereiro.

“Embora a venda total da participação possa ser difícil a um preço aceitável, a emissão de ações que aumentem o ‘free float’, talvez combinada com uma pequena redução na participação, pode ser o primeiro passo”, afirmou.

Nenhuma decisão foi tomada e não há certeza de que as deliberações levarão a qualquer transação, disseram as pessoas. Representantes do Casino e da Cnova não quiseram comentar, enquanto um porta-voz da GreenYellow não respondeu a perguntas enviadas por e-mail.

O Casino, que administra as redes de supermercados Franprix e Monoprix, está conduzindo “processos formais” para algumas vendas de ativos, disse o CEO Jean-Charles Naouri a analistas em teleconferência no mês passado. A empresa reafirmou a meta de vender 4,5 bilhões de euros em ativos e ainda precisa desinvestir 1,7 bilhão de euros para cumprir o objetivo.

Venda de hipermercados

A varejista suspendeu as conversas para vender os hipermercados Geant e outros ativos em 2020 com o objetivo de se concentrar na resposta à pandemia de coronavírus, informou a Bloomberg News em fevereiro do ano passado.

O momento seria positivo para um IPO de uma empresa como a GreenYellow devido ao interesse crescente em ações ecologicamente corretas. A ação da Voltalia, produtora francesa de energia renovável avaliada em 2 bilhões de euros, é negociada em torno de 59,2 vezes o lucro ajustado projetado deste ano, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.