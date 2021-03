Conheça 10 organizações sociais selecionadas para o programa BTG Soma

O banco de investimentos BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME) anunciou nesta quinta-feira, 18, as dez instituições selecionadas para a segunda rodada do BTG Soma, um programa voltado para a profissionalização de organizações da sociedade civil brasileira — as ONGs ou OSCs.

Foram escolhidas instituições de diferentes regiões do país: Gastromotiva, Fundação Black Jaguar, Instituto Brotar, Pipa Social, Instituto Transforma ASA, Instituto Velho Amigo, Rio Memórias, Apae Sobral, Ceivi e Wise Madness. A iniciativa conta com a consultoria da Ação Social para Igualdade das Diferenças (Asid Brasil).

Criado em 2020 com o objetivo de contribuir com a performance e profissionalismo do terceiro setor, o BTG Soma seleciona instituições que possuem um impacto social significativo em sua região de atuação e que precisam de apoio profissional e estrutural para se desenvolver e ampliar o alcance de seus projetos.

Durante 12 meses, as dez organizações selecionadas receberão 100 horas de capacitação lideradas por profissionais com experiência na realidade do terceiro setor, além de workshops e mentorias com colaboradores e sócios do BTG Pactual. Cada uma das organizações contará com cinco mentores voluntários do banco.

“A primeira rodada do BTG Soma nos trouxe um grande aprendizado, permitindo entender detalhadamente quais são as principais demandas e sensibilidades das instituições. A partir dessa experiência, pudemos aprimorar o programa e expandi-lo para que mais ONGs e OSCs possam ser potencializadas", diz Martha Leonardis, sócia dedicada à área de responsabilidade social e eventos do BTG Pactual. "Estamos muito felizes em poder dar continuidade ao projeto, que colabora para que as organizações possam se desenvolver e assim impactar positivamente a vida das pessoas.”

Na primeira edição do BTG Soma, realizada em 2020, seis ONGs parceiras do banco participaram do programa: Ballet de Paraisópolis, Proa, Instituto Tiago Camilo, Instituto Dom, Moinho Cultural e Mano Down.

“Felicidade e orgulho definem a participação no BTG Soma, um programa que visa o fortalecimento e o crescimento de ONGs e OSCs. Iniciativas como essas são fundamentais para o desenvolvimento e profissionalização de instituições sociais para tornar seus trabalhos cada vez mais sustentáveis, independentes e com alto impacto social”, afirma Jorge Andreatta, produtor executivo do Ballet Paraisópolis.

A seleção das instituições é feita por meio de um comitê social, que, junto com a Asid e a área de Responsabilidade Social do banco, realizam uma análise para definição das organizações escolhidas, considerando critérios como, visão de futuro, potencial de impacto, motivação e engajamento e demanda de gestão. Também é imprescindível que as organizações tenham ligação e contribuam com os pilares de atuação da área de Responsabilidade Social do BTG Pactual: empreendedorismo, educação e meio ambiente.

O comitê contou com a participação de Will Landers, chefe de renda variável para América Latina da BTG Pactual Asset Management; Jair Ribeiro, presidente da Parceiros da Educação; Carola M.B. Matarazzo, diretora executiva no Movimento Bem Maior; Ilona Szabó, diretora executiva no Instituto Igarapé; e Thomaz Srougi, founder e chairman do Dr Consulta.

A ideia de criar o BTG Soma surgiu no primeiro semestre de 2020, quando o BTG Pactual e seus sócios anunciaram a doação de 50 milhões de reais para iniciativas de combate à pandemia do novo coronavírus. Durante o processo de doação de recursos, o banco percebeu que poderia apoiar muitas ONGs e OSCs na profissionalização de seus processos e selecionou seis ONGs para participar da experiência.