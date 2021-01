Como boas práticas ESG podem reduzir o custo de capital de uma empresa

A emissão de green ou sustainability-linked bonds é uma maneira de as empresas com boas práticas ESG acessarem capital por um custo mais baixo. Os greenbonds financiam projetos que trazem algum benefício ambiental (por exemplo, redução das emissões de gases de efeito estufa e melhor gestão da água). Já o sustainability-linked bond financia o valor sem a necessidade de projetos específicos, mas a empresa compromete-se com alguma meta ambiental e/ou social.

As recentes emissões de sustainability-linked bonds mostram que esse tipo de dívida pode ter condições atraentes, contribuindo para a geração de valor.

A Klabin anunciou semana passada a precificação de sustainability-linked bonds no montante de 500 milhões de dólares, com cupom e rendimentos de 3,2% ao ano e vencimento em 6 de janeiro de 2031. Essa emissão está alinhada com indicadores definidos para 2025, que por sua vez vão em linha com compromissos de desenvolvimento sustentável para 2030. Caso a empresa não alcance esses indicadores em 2025, o cupom sofrerá reajustes. As metas definidas pela Klabin envolvem redução no consumo de água, aumento da reutilização/reciclagem de resíduos sólidos e preservação de animais em extinção.

No ano passado, a Suzano também emitiu títulos verdes com o custo de captação mais baixo de sua história. Esse mercado está apenas começando, mas provavelmente trará boas oportunidades de captação para as empresas esse ano.

