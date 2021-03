Alimentação saudável e lojas compactas: como a Hortifruti Natural da Terra cresceu 25% e faturou R$ 2 bi em 2020

Enquanto outros setores amargaram resultados negativos diante da pandemia de covid-19, a rede de lojas Hortifruti Natural da Terra teve um desempenho singular. A preocupação do consumidor por hábitos mais saudáveis e alimentação mais fresca elevou as vendas da Natural da Terra em 25% no último ano, frente ao desempenho de 2019. Com 71 lojas espalhadas pelos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, a Natural da Terra quer continuar expandindo.

Agora, a rede inaugura a primeira loja compacta na cidade de São Paulo, chamada de Leve. A proposta é se parecer com uma loja de conveniência voltada a produtos frescos com tecnologia embarcada e self checkout, ou seja, onde o cliente terá autonomia de escolher os produtos e realizar o pagamento por conta própria. As lojas Leve já estão presentes no Estado do Rio de Janeiro, em 13 diferentes unidades.

Apesar de mirar na abertura de novos pontos físicos, a aposta da rede continua sendo na transformação digital e na presença multicanal da marca, segundo Thiago Picolo, presidente da Hortifruti Natural da Terra. “Hoje nos enxergamos como o líder no varejo alimentar online do Brasil, com um diferencial muito grande de qualidade”, diz. Os canais digitais transacionam, em média, 25% das vendas da rede.

Atualmente, 76% das vendas da empresa vêm de produtos frescos, o que reforça a necessidade por agilidade em todas as etapas da operação, desde a logística até o delivery. A estratégia da marca é estar próxima dos centros urbanos, o que também encurta o caminho entre as prateleiras e as dispensas domésticas.

Em 2020, a rede faturou cerca de 2 bilhões de reais, um crescimento de 25% frente ao resultado de 2019. A união entre a capilaridade, presença digital e qualidade justifica o bom desempenho da Hortifruti Natural da Terra em 2020. No contexto de isolamento social, a prioridade foi criar nos consumidores a sensação de confiança de que a qualidade dos produtos comprados online seria similar ao visto nas lojas, segundo Picolo. “A reputação da marca foi essencial para nós e boa parte da nossa receita de sucesso na pandemia”, diz.

O foco também continuará sendo os clientes com ticket-médio elevado, os quais, segundo Picolo, são aqueles que equilibram hábitos de compra entre o online e as lojas físicas. "Um cliente frequente chega a comprar 67 vezes por ano em nossas lojas. Queremos dar atenção a ele".

A agilidade evita o desperdício e dá à rede um maior controle sobre o seu portfólio e geração de resíduos. Segundo Picolo, a Hortifruti Natural da Terra leva o produto do campo à mesa em 24 horas, o que mostra a priorização da marca para o ESG (sigla para social, ambiental e de governança). Junto da prática, há também a capacitação técnica da rede de fornecedores e agricultores. Desde 2019, a empresa também tem uma área dedicada exclusivamente à análise de suas ações voltadas ao ESG, além de ter lançado seu primeiro relatório de sustentabilidade no último ano.