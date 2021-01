Com digitalização e olhar humano BMG quer entrar de vez no ESG

Em agosto de 2020, o Banco BMG esboçava o que seria uma das primeiras ações com foco em ESG – ambiental, social e de governança. Na ocasião, a empresa anunciou uma licença-paternidade de dois meses para seus funcionários. Mas a licença-paternidade de dois meses é apenas uma gota em um grande oceano de transformação, quando olhamos para a estratégia da empresa. Afinal, estamos falando de uma instituição financeira com mais de 90 anos e foco em empréstimos consignados para aposentados e funcionários públicos, que aos poucos vem se transformando também em um banco digital.

O processo de transformação do BMG está baseado em quatro pilares: excelência operacional, eficiência, transformação “figital” (união entre o físico e digital) e modernização. É na transformação “figital” e na modernização que encontramos vários pontos interessantes, e também relacionados à parte social do ESG.

Um dos pontos materiais dos bancos de varejo tradicionais no Brasil é o relacionamento com seus clientes, marcado por baixo NPS. Ao oferecer produtos acessíveis, fáceis e com custo competitivo, o BMG ajuda a endereçar esse problema.

Além disso, para entregar um novo banco digital e se relacionar com mais clientes, o BMG passou também por um processo de modernização, que envolveu a forma de trabalho e a promoção da diversidade.

