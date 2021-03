Chile planeja subsídio milionário para projetos de hidrogênio verde

O Chile planeja iniciar uma licitação dentro de um mês para conceder 50 milhões de dólares em subsídios para projetos de hidrogênio verde em meio à meta do maior produtor mundial de cobre de se tornar neutro em carbono.

O Ministério de Energia e Minas identificou cerca de 40 projetos em setores como mineração e infraestrutura e recebeu considerável interesse de grupos chilenos e estrangeiros, disse o ministro de Energia, Juan Carlos Jobet. Os fundos seriam concedidos no final do ano.

“Vemos muita tração no hidrogênio verde”, disse Jobet em entrevista na quarta-feira. “O objetivo principal é aumentar a produção, reduzir o custo da eletrólise, que é o maior desafio.”

O hidrogênio verde - produzido pela extração do gás da água por meio de eletrolisadores movidos a energia eólica e solar - é visto como estratégico para eliminar as emissões de carbono do setor industrial. Aumentar a produção chilena ajudaria o país a cumprir a meta de se tornar neutro em carbono até 2050 e ajudaria mineradoras a migrarem para um combustível mais limpo em um momento de crescente escrutínio por parte de investidores. O Chile possui grande capacidade de energia solar no deserto ao norte e de eólica no sul.

Os possíveis investidores incluem produtores locais de energia e fornecedores internacionais de hidrogênio produzido a partir de combustíveis fósseis que buscam se estabelecer em um país que terá papel fundamental em hidrogênio verde no futuro, disse Jobet.

A Anglo American planeja iniciar uma usina piloto de células a combustível em uma de suas minas chilenas, enquanto a Antofagasta está entre os produtores que estudam usar caminhões movidos a hidrogênio. Outras empresas avaliam usar hidrogênio em caldeiras e trens, disse Jobet.

O Ministério de Energia e Minas também está montando uma equipe de assessoria técnica com o Ministério da Fazenda para um plano de preços mais altos de carbono que permitiria ao hidrogênio verde competir melhor com combustíveis fósseis, afirmou.