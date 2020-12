Calor do deserto pode gerar eletricidade? Em Dubai, isso já está no radar

O principal fornecedor de energia em um dos maiores parques solares do mundo contratou a Azelio AB para fornecer tecnologias que podem ser usadas para transformar o calor armazenado no deserto em eletricidade após o pôr do sol.

A Azelio vendeu armazenamento e um motor Stirling para o complexo solar Mohammed Bin Rashid Al Maktoum em Dubai, de acordo com comunicado. A energia solar gerada a partir do campo de 950 megawatts será usada para aquecer um bloco de alumínio reciclado a 600 graus Celsius durante o dia. O motor Stirling pode então ser usado para transformar o calor em energia durante a noite.

“Nosso armazenamento de energia de longa duração pode tornar a energia solar disponível 24 horas por dia de uma forma acessível”, disse Jonas Eklind, diretor-presidente da Azelio no comunicado. A empresa sediada em Gotemburgo, na Suécia, não revelou o tamanho da unidade ou o valor do pedido. A tecnologia está disponível em unidades com até 100 megawatts de capacidade.

A ALEC Energy, que está desenvolvendo o complexo solar MBR, fez o pedido. O projeto de Dubai é propriedade conjunta da Dubai Electricity & Water Autority, ACWA Power e Silk Road Fund. Eles planejam expandir a capacidade do parque para 5.000 megawatts até 2030.