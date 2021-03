Brookfield busca levantar US$ 7,5 bi para novo fundo voltado a mudanças climáticas

A Brookfield Asset Management planeja levantar pelo menos 7,5 bilhões de dólares para um novo fundo com foco no clima, enquanto a empresa de investimentos canadense reforça a aposta em ESG liderada pelo ex-presidente do Banco da Inglaterra, Mark Carney.

O Brookfield Global Transition Fund busca aproveitar o interesse crescente em soluções para a crise climática global, com foco em energia renovável e outros investimentos que ajudam a reduzir emissões de carbono.

Seria um dos maiores fundos - senão o maior - em um setor que tem atraído um forte fluxo de capital novo. O investidor ativista Jeff Ubben tenta levantar até US$ 8 bilhões para um fundo de investimento de impacto da Inclusive Capital Partners. Aproximadamente US$ 347 bilhões foram investidos em fundos ESG em 2020, o que resultou em centenas de novos fundos de olho nessas entradas.

O potencial de investimento é enorme, já que governos e corporações pretendem zerar as emissões líquidas, disse Carney em entrevista transmitida na quarta-feira durante o evento virtual Bloomberg Invest Talks.

“A mudança climática é o maior risco para o mundo .. mas, se você faz parte da solução, isso se torna a maior oportunidade comercial do mundo”, disse Carney, que começou a trabalhar no ano passado na Brookfield como vice-presidente do conselho e responsável por ESG e Fundo de Investimento de Impacto.

US$ 3 trilhões por ano

Carney, que também atua como enviado especial para as Nações Unidas sobre ação climática e finanças, disse que a opinião pública sobre a mudança climática pressionou empresas e governos a se comprometerem a reduzir as emissões mais rapidamente.

Mais de 100 países prometeram zerar as emissões líquidas nos próximos 30 anos - a China estabeleceu uma meta para 2060. A decisão do governo Biden de retomar a adesão ao Acordo de Paris é “extremamente importante” para o esforço, disse Carney.

“Sem dúvida, tendo o governo dos EUA - toda a força do governo dos EUA - por trás disso, eles trarão novas e melhores ideias, energia, o impacto em termos de política direta”, disse Carney, citando o conhecimento sobre o tema de autoridades como a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, com a qual Carney escreveu um artigo no ano passado sobre clima e política.

Não há caminho para zerar as emissões sem grandes investimentos de capital em energia limpa, disse Carney, acrescentando que cerca de 75% das emissões de gases de efeito estufa podem ser atribuídas aos setores de energia e geração de energia.

Tirar o carbono dos sistemas de energia significa substituir os combustíveis fósseis por energia solar e outras fontes renováveis e exigirá US$ 3 trilhões ou mais por ano em investimento de capital durante décadas, então há “uma grande oportunidade de capital para catalisar isso”, afirmou.