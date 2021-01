Biodiversidade está entre destaques de investimentos ESG em 2021

Em um ano em que a pandemia deixou o mundo em parafuso, houve um lado positivo para o mundo dos investimentos com critérios ambientais, sociais e de governança, ou ESG na sigla em inglês.

A estratégia mudou da periferia das finanças para o mainstream. O mesmo aconteceu com muitas das questões “S” que há anos investidores ambientais, sociais e de governança pressionam as empresas a abordar, como disparidades raciais, questões salariais e de segurança dos trabalhadores e acesso justo à assistência médica.

Em resposta, empresas disseram que se tornariam mais socialmente conscientes, reforçando a tendência ESG. Por exemplo, Bank of America, Sephora USA e Nike estão entre as empresas que reservaram fundos, criaram forças-tarefa para lidar com a desigualdade racial ou prometeram apoio a empresas com proprietários negros.

“O ESG foi firmemente colocado na mesa da tomada de decisão em 2020 depois de ser uma estratégia que era ‘boa para ter’”, disse Felix Boudreault, sócio-gerente da Sustainable Market Strategies, uma empresa de pesquisa ESG em Montreal. “Agora, é uma questão de desempenho que executivos devem abordar, quer acreditem nela ou não.”

Investidores disseram que vão aumentar a pressão neste ano sobre as empresas para que abordem a diversidade racial e de gênero, bem como as mudanças climáticas. A BlackRock, maior gestora de recursos do mundo, disse que apoiará mais propostas de acionistas que responsabilizem os diretores em ambos os tópicos e acrescentou que votará contra aqueles que não agirem. A empresa também disse que se concentrará em questões que afetam a biodiversidade e o meio ambiente.

De 0 a 10 quanto você recomendaria Exame para um amigo ou parente?

Clicando em um dos números acima e finalizando sua avaliação você nos ajudará a melhorar ainda mais.