BID prepara empréstimos de descarbonização para a América Latina

O BID Invest está em negociações para lançar os chamados empréstimos de descarbonização para projetos na América Latina, quando a instituição multilateral busca ajudar a região a cumprir as metas climáticas e acelerar a substituição de ativos de combustíveis fósseis.

“Em energia, estamos conversando com diferentes clientes no Chile e na Costa Rica”, disse a diretora de investimentos, Gema Sacristán, em entrevista. “Nosso foco na indústria de transporte são os sistemas de ônibus elétricos.”

O braço do Banco Interamericano de Desenvolvimento que investe em projetos do setor privado de pequeno e médio porte acaba de fechar seu primeiro acordo desse tipo com uma produtora chilena de energia, fornecendo 125 milhões de dólares para uma unidade da Engie, destinada a um parque eólico perto da cidade de Calama. O pacote fornece incentivos para o fechamento de usinas movidas a carvão e também permitiria que a Engie compartilhasse qualquer aumento no preço mínimo do carbono no caso da criação de um mercado regulado durante a vigência do empréstimo.

O BID Invest espera conceder mais empréstimos de descarbonização neste ano. “Já estamos conversando com vários clientes e essa transação despertou muito interesse”, disse Sacristán.

Enquanto o BID Invest trabalha em mais empréstimos, sua instituição irmã trabalha com autoridades da região em políticas para ajudar a cumprir as metas de carbono. O objetivo é que outros bancos sigam o exemplo para apoiar a transformação de energia, disse.

Hidrogênio verde e baterias são outras áreas nas quais o BID Invest está interessado em apoiar, com discussões em andamento com autoridades chilenas. O país estima que poderá precisar de 220 bilhões de dólares em investimentos em hidrogênio verde nos próximos 20 anos, criando 100.000 empregos.