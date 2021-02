Ator de “Homem de Ferro” lança fundo e quer ser verde

O ator e produtor Robert Downey Jr., mais conhecido por sua atuação como o herói Homem de Ferro nos cinemas, anunciou a criação de um fundo de Venture Capital que irá investir em empresas de tecnologia focadas em sustentabilidade e que desenvolvam soluções para os principais problemas ambientais do planeta.

A Footprint Coalition Ventures será constituída por dois fundos de risco rotativos que investirão em empresas em estágio inicial ou avançado que olham para questões que vão de energia e transporte à educação e agricultura. Os fundos poderão ser acessados por até 2 mil investidores qualificados por meio da plataforma digital AngelList, que oferece planos de assinatura trimestrais. Um investidor qualificado deve, obrigatoriamente, fazer uma contribuição mínima de pelo menos 5 mil dólares a cada três meses.

Quando criou a FootPrint Coalition, em 2019, o ator destinava parte de seu patrimônio próprio para fomentar tecnologias com capacidade de limpar o planeta. Com a criação do fundo, Downey Jr. abre uma chamada para que investidores possam aportar recursos em pequenas empresas de tecnologia com grande potencial de mercado – e consequentemente ajudar a frear o aquecimento global.

O setor privado tem papel fundamental na preservação do meio ambiente, segundo Downey Jr. Em entrevista à revista americana Fast Company, o ator disse que os novos fundos de risco são um “compromisso em querer realmente se aprofundar na resolução de problemas”. Desde sua fundação, a Footprint Coalition já investiu em cinco empresas. Entre elas a Ÿnsect, uma empresa que produz proteínas a partir de insetos.