ArcelorMittal lança programa para certificados de ‘aço verde’

A ArcelorMittal agora oferece certificados que permitem aos clientes reduzirem sua pegada de carbono por meio dos próprios projetos de corte de emissões da gigante de aço.

O programa “Certificados de Aço Verde XCarb” permite a compra dos vouchers juntamente com pedidos físicos de aço que podem ajudar a compensar as emissões de Escopo 3, ou a poluição criada quando os clientes processam matérias-primas.

“Pela primeira vez, estamos trazendo ao mercado, com nossa marca, aço descarbonizado”, disse Geert Van Poelvoorde, CEO da ArcelorMittal Europe. “É um momento mágico para nós.”

A descarbonização do aço representa uma tarefa gigantesca para a indústria, que nos últimos anos tem sentido o impacto dos preços baixos devido ao excesso de capacidade. No ano passado, a ArcelorMittal disse que planeja zerar as emissões líquidas até 2050, embora tenha insistido que os governos devem fornecer apoio político para tornar isso possível.

As reduções serão agregadas a partir dos projetos de aço verde existentes da ArcelorMittal, que incluem a produção de carvão metalúrgico por meio de biomassa e a captura de emissões para uso na produção de químicos. A empresa espera ter 600 mil toneladas de aço verde disponíveis para compra até o final de 2022.

De acordo com o programa, as economias de carbono da ArcelorMittal são agregadas, verificadas e convertidas em certificados usando um fator de conversão que representa a intensidade média de carbono da siderurgia integrada na Europa.

A empresa também anunciou uma oferta de aço reciclado produzido com energia renovável por meio da rota de forno elétrico a arco, bem como um novo fundo para investir US$ 100 milhões por ano em empresas que desenvolvem tecnologia de aço verde.