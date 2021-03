Ambipar amplia presença internacional com 8ª aquisição após IPO

A Ambipar, de gestão ambiental, anunciou sua oitava aquisição desde que fez seu IPO na B3, em julho do ano passado. A compra da vez foi da Orion Environmental, sediada no Canadá, especializada em atendimento emergencial e limpeza industrial. Com o negócio, a Ambipar passa a contar com 13 bases de operação na América do Norte – a Orion será incorporada à operação da empresa nos Estados Unidos.

Desde o IPO, a Ambipar vem mostrando um apetite de gigante. Das oito aquisições realizadas, três foram no Brasil (Verde Ghaia, Âmbito, AFC Soluções Ambientais), três nos Estados Unidos (Intracoastal Environmental One Stop Environmental e CES), uma na Inglaterra (Enviroclear) e agora essa no Canadá.

O valor da aquisição não foi divulgado. A Orion, no ano passado, registrou um faturamento de 12 milhões de dólares canadenses (cerca de 50 milhões de reais).

A intenção de compra de novas empresas foi apresentada pela Ambipar no roadshow para o IPO. Na época, a companhia afirmou que tinha decidido ir ao mercado de capitais para ampliar a sua atuação por meio de aquisições. A ideia parece ter agradado os investidores. O IPO saiu no topo da faixa e levantou mais de 1 bilhão de reais. Desde o IPO, os papéis acumulam valorização de 4,85%, e a Ambipar tem valor de mercado estimado em 2,83 bilhões.

Além da gestão ambiental, a Ambipar viu a área de atendimento emergencial crescer durante a pandemia por meio do serviço de desinfecção. O governo do Reino Unido foi o primeiro a contratar a Ambipar para atuar contra a covid-19 na desinfecção da aeronave usada para evacuar cerca de 200 cidadãos britânicos e estrangeiros de Wuhan. Foi um voo fretado para o Reino Unido em meados de fevereiro. Desde então, a empresa ampliou a atuação e já fez a desinfecção de estádios de futebol, shopping centers, supermercados e até empresas de fast food no país.

