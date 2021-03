Escultor do Touro de Wall Street morre aos 80 anos

O escultor do icônico Touro de Wall Street, Arturo Di Modica, morreu aos 80 anos em casa, na sua cidade natal de Vittoria, na Sicília.

O italiano vinha lutando há anos contra um câncer, mas a doença se agravou nas últimas semanas, segundo o jornal la Repubblica.

Modica morreu antes de completar seu sonho: construir um cavalo de 40 metros para ser instalado no rio Ippari, na Sicília. Mas sua obra principal já entrou para a história.

Em entrevista recente ao Repubblica de Palermo, o escultor relembrou da época em que criou o famoso touro, no fim da década de 1980.

"Era um período de crise. A Bolsa de Valores Nova York (Nyse, na sigla em inglês) perdeu mais de 20% numa noite e muitas pessoas caíram na mais negra depressão. Com alguns amigos, comecei a me perguntar o que poderia fazer pela "minha" cidade. Sou de Vittoria, mas se você mora há mais de 40 anos em Nova York, não pode deixar de sentir como seu também. E então me ocorreu esculpir um touro, a imagem da bolsa em alta: tinha que ser uma piada, uma provocação. Mas se tornou uma coisa muito séria. Eles me disseram que, depois da Estátua da Liberdade, o Touro de Wall Street, a poucos passos do templo das finanças mundiais, é o monumento mais visitado de Nova York", contou.

Operação Touro

Mas antes de se tornar uma célebre peça da cidade, Di Modica precisou planejar uma missão - quase - impossível para instalar sua escultura, já que não tinha autorização para isso.

Com a peça pesando cerca de 3,5 toneladas, o escultor teve apenas cinco minutos para colocá-la em frente à NYSE, caso contrário corriam alto risco de serem pegos pela polícia.

Apesar dos contratempos, a missão foi cumprida. Mas o touro logo foi removido a pedidos da direção da NYSE. Após retirada pela polícia, Modica pagou uma multa de 500 dólares para recuperar a escultura e, no dia seguinte, a instalou no parque de Bowling Green, onde está até hoje.